En feu derrière la ligne à 3-pts, les Suns rattrapent un peu les Kings

Après deux défaites de suite, les Suns se remettent dans le bon sens en repoussant des Kings (122-106) qui, eux, subissent une quatrième défaite de rang. Ce large succès a été marqué par une énorme adresse longue distance avec laquelle Kevin Durant, Devin Booker et Tyus Jones ont tous les trois atteint ou dépassé la barre des 20 points.

Une rencontre aux nombreux « runs » mieux démarrée par les locaux qui ont signé un 11-0 en quelques possessions, en fin de premier quart-temps, derrière l’adresse longue distance de Tyus Jones et de Royce O’Neale pour s’envoler une première fois (36-22). Cet écart a été progressivement effacé par les titulaires d’en face, tous à 12 points ou plus.

Moins impliqué au « scoring », Domantas Sabonis, qui effectuait son retour après deux semaines d’absence, a fait tourner la boutique en signant son 9e triple-double de la saison (12 points, 12 passes et 11 rebonds). À la pause, tout était quasiment à refaire pour les locaux (62-57).

Et comme à la fin du premier quart-temps, les Suns ont fini fort cette 3e période. Collin Gillespie interceptait un ballon, puis celui-ci circulait bien pour finir dans les mains de Royce O’Neale à 3-points. Le même Gillespie était ensuite récompensé à son tir derrière l’arc. Divers passages aux lancers-francs permettaient ensuite à Phoenix de se remettre à l’abri (97-82).

Un 7-0 encaissé dès l’entame du 4e quart-temps allait tuer les derniers espoirs de Kings, peut-être usés de leur déplacement de la veille à San Francisco.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand écart à 3-points. Avec plus de 38% de réussite derrière l’arc sur la saison, les Suns sont l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue à 3-points. Ce match a été une bonne démonstration de ce danger avec 24 paniers primés convertis (24/43 soit 56%), un record de saison à une unité de leur record de franchise. Avec son 6/6, Tyus Jones a été le plus impressionnant, tandis que les trois membres du « Big Three » ont tous les trois inscrit 4 paniers primés. Les Kings, eux, ont été beaucoup moins à la fête à l’instar du 0/8 de Malik Monk, qui a alimenté un triste 8/32 de loin. Paradoxalement, DeMar DeRozan, pas le plus à l’aise à 3-points, a fini avec le meilleur ratio (3/5) de son équipe.

– Mason Plumlee encore expulsé ! « Drôle » de séquence pour le pivot des Suns au milieu du troisième quart-temps. Alors qu’il venait d’intercepter un ballon et de finir au dunk en solo, son seul panier du match, il a enchaîné avec un mauvais geste sur Domantas Sabonis : un coup de coude au niveau de la gorge pour protéger un rebond. Les arbitres ont revu les images et l’ont sanctionné d’une faute flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. La seconde de suite après sa scène de catch avec Steven Adams lors du match précédent. Avec 11 points et 6 rebonds en 32 minutes, Oso Ighodaro a encore répondu présent en relais.

– Une « bonne » opération au classement. Même si le positionnement de chacun n’a pas évolué après cette nuit de basket, les Suns ont eu la bonne idée de gagner face à l’une des équipes qu’ils poursuivent, le soir où les Mavs ont également perdu. Toujours 11e à l’Ouest, les joueurs de l’Arizona (31v-36d) se rapprochent ainsi des Texans (33v-35d) et des Californiens (33v-33d) devant eux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.