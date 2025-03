Jalen Green a à peine eu le temps de célébrer son « turnaround jumper » que les choses ont escaladé dans la raquette. À la lutte au rebond, Steven Adams et Mason Plumlee ont fini bras dessus, bras dessous à l’approche de la première période entre Rockets et Suns. Le second tentant de se dégager avec un geste du coude au niveau de la gorge de l’autre, le premier entraînant le duo au sol.

Bilan des opérations : une double expulsion logique. Le pivot des Rockets avait le sourire au moment de regagner son banc, en échangeant quelques mots avec son ancien coéquipier au Thunder, Kevin Durant. Le front légèrement ouvert, son homologue des Suns, « sauvé » d’une mauvaise chute par Steven Adams des années auparavant, paraissait moins enjoué…

« On s’est retrouvés coincés. Il allait au rebond faire son truc, alors je suis allé à sa rencontre avec du physique, vous l’avez tous vu », décrit le joueur des Suns, avant d’ajouter : « Tout le monde verra la séquence qui s’est déroulée, mais il va chercher chaque rebond et il le fait, que ce soit propre ou non. J’ai eu l’impression qu’ils étaient plus physiques que nous, alors j’ai fait en sorte de le repousser au cercle. »

Un répondant physique dont les Suns ont cruellement manqué par la suite. Car les joueurs de l’Arizona étaient déjà privés de Nick Richards, et la sortie prématurée du pivot titulaire (4 points et 6 rebonds en 13 minutes) n’a rien arrangé. Même si Kevin Durant assure de façon expéditive que la suite de cette séquence « n’a eu aucun impact sur le match ».

« On aurait dit un petit câlin »

Steven Adams, qui en était à 4 rebonds dont 2 offensifs avant de regagner son vestiaire, ne s’est pas exprimé devant la presse. Au contraire de son coach, surpris par la tournure des événements. « Il semble qu’ils se soient jetés l’un sur l’autre. Ils sont tombés tous les deux et se sont livrés à un petit combat de catch. Je ne pensais pas qu’ils seraient expulsés pour ça », minimise Ime Udoka.

Un brin provocateur, il ajoute : « Il n’y avait pas grand-chose. Steven aurait pu faire beaucoup plus s’il avait vraiment essayé de lutter. On aurait dit qu’ils s’étaient fait un petit câlin et qu’ils étaient tombés. Je pensais qu’il s’agirait au mieux d’une faute technique. » Les arbitres, eux, ont considéré que le niveau d’agression était trop élevé pour ne pas parler de bagarre, synonyme d’expulsion donc.

À l’instar de son homologue des Rockets, Mike Budenholzer dit n’avoir vu que « deux gars qui s’emmêlent. Les deux sont physiques. Les deux sont des compétiteurs. » Et les deux ont été expulsés donc.