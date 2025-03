Luka Doncic et les Lakers se relancent à domicile face aux Suns

Rien ne vaut la douceur de son foyer. Après leur « road trip » de quatre matchs terminé par quatre défaites, les Lakers retrouvaient la Crypto.com Arena, face aux Suns, et ça leur a fait le plus grand bien.

Toujours sans LeBron James, mais avec Luka Doncic, les « Purple & Gold » ont ainsi débuté fort, dans le sillage de leur chef d’orchestre slovène, qui a alterné entre réussites extérieures et superbes services pour Jaxson Hayes, afin de lancer son équipe. Et les joueurs de JJ Redick prenaient déjà vingt points d’avance (31-11)…

Mike Budenholzer était obligé de demander un temps-mort lorsque Luka Doncic se retrouvait seul de loin, entraînant une nouvelle discussion animée avec Kevin Durant. Il faut dire que ce dernier n’était clairement pas sorti de sa sieste en première mi-temps. De quoi plomber des Suns qui ne reposent que sur le talent de leur « Big Three ».

« KD » a tout de même trop de talent pour rater un match entier, et il trouvait enfin la mire après la pause.

Insuffisant toutefois pour ramener complètement les Suns au contact, d’autant que Bradley Beal ne revenait pas en deuxième mi-temps, la faute à une nouvelle blessure aux ischio-jambiers.

Et même lorsque Ryan Dunn ramenait son équipe à huit longueurs (100-92) à l’approche des deux dernières minutes, Dorian Finney-Smith réussissait le 3-points qui éteignait tout espoir de hold-up adverse (107-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaxson Hayes se régale. Heureux qui, comme un pivot vertical, joue avec Luka Doncic. Le Slovène a régalé bon nombre d’intérieurs capables de profiter de sa vision du jeu près du cercle, et Jaxson Hayes est le dernier de la liste. Également bien trouvé par Austin Reaves, il a fait très mal aux Suns en première mi-temps.

– Kevin Durant toujours tendu. Quelle vilaine première mi-temps de « KD ». Chambré par Luka Doncic, en retard défensivement et à l’envers offensivement (4 points à 1/9 au tir, 3 pertes de balle), le vétéran était hors du coup jusqu’à la pause. On l’a même vu se chauffer à nouveau avec Mike Budenholzer, qui lui reprochait un vilain oubli sur la superstar slovène adverse. Il s’est repris en troisième quart-temps, pour au moins sauver les apparences.

– Les Lakers se relancent, les Suns toujours à l’arrêt. Après leurs quatre défaites consécutives à l’extérieur, les joueurs de JJ Redick ont relancé la machine dans l’effrayante course aux playoffs de l’Ouest. Phoenix ne profite pas du nouveau revers de Dallas, et n’a plus enchaîné deux victoires de suite depuis un mois et demi…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.