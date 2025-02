Pourquoi Kevin Durant a-t-il refusé de revenir à Golden State ?

La « trade deadline » 2025 aura été très animée, voire folle, avec évidemment le transfert Luka Doncic – Anthony Davis, mais aussi des All-Stars comme De’Aaron Fox, Jimmy Butler, Andrew Wiggins qui ont changé d’équipe. Et on sait qu’elle aurait pu être encore plus dingue si Kevin Durant avait accepté de bouger et de revenir à Golden State.

Le nom de l’ailier des Suns a circulé, il en a été le premier surpris, et cela ne l’enchante pas vraiment pour l’avenir. Mais pourquoi n’est-il pas revenu aux Warriors ?

Steve Kerr avait sa théorie : « Je n’en veux pas du tout à Kevin de ne pas vouloir recommencer les choses ici. Il a tellement été critiqué. On lui a tellement dit qu’il choisissait la facilité. Alors qu’il a été MVP des Finals deux années de suite. Mais il est toujours critiqué. Pourquoi voudrait-il lutter à nouveau face à toute cette merde ? »

« Je ne voulais simplement pas être transféré en cours de saison »

D’aucuns avançaient que la relation parfois tendue avec Draymond Green avait joué dans la décision de Kevin Durant.

Dans tous les cas, Stephen Curry se disait sans « aucune rancune, ni aucun ressentiment » face ce rendez-vous manqué. Alors, où se trouve la vérité ?

« Les gens disent des folies me concernant tout le temps. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles je ne suis pas revenu », assure l’homme aux 30 000 points à Malika Andrewn d’ESPN. « Je ne voulais simplement pas être transféré en cours de saison. Ce n’était pas contre mon passage aux Warriors ou parce que je n’aimerais pas Draymond. Au fond, je ne voulais pas bouger, je voulais poursuivre l’aventure avec Phoenix et voir ce qu’on pouvait faire pour le reste de la saison. Je suis heureux d’être encore là-bas. »

Les fans des Warriors qui désirent revoir Kevin Durant à Golden State pourront toujours rêver à une nouvelle réunion (assez improbable néanmoins avec la prolongation de Jimmy Butler) durant l’intersaison puisque l’ailier n’écarte pas un retour sur le fond, seulement sur la forme, en février et en plein cœur de saison régulière…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 41 37 53.2 40.4 82.5 0.4 5.6 6.0 4.2 1.8 0.9 3.1 1.4 27.3 Total 1102 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.