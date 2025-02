Kevin Durant sait que les rumeurs ne vont pas s’arrêter à Phoenix

Comment les Suns vont-ils finir la saison ? Actuellement à la 11e place de l’Ouest (26 victoires – 26 défaites), les joueurs de Mike Budenholzer sont donc virtuellement hors des playoffs. Surtout, le « Big Three » est toujours là alors que les rumeurs ont été très nombreuses autour de Bradley Beal mais aussi de Kevin Durant…

Et s’il n’avait pas ouvertement refusé l’option, « KD » serait d’ailleurs redevenu un joueur des Warriors !

« Tout le monde est acheté et échangé dans cette ligue » tente néanmoins de relativiser le double MVP des Finals. « Tout le monde peut être mis aux enchères. Je comprends ça très bien. »

Il le comprend, mais Kevin Durant admet que ça l’a quand même « surpris ». Car depuis son arrivée, le propriétaire Mat Ishbia parlait surtout de le prolonger, et pas de l’échanger.

De nouveau sous le microscope

« Ce n’est pas une mauvaise chose que des gens dans toute la ligue veuillent que je joue pour eux », positive toutefois Kevin Durant. « Ce n’est pas une mauvaise chose que mon organisation se batte contre d’autres pour me garder dans l’équipe ou qu’ils évoquent mon nom dans un échange. C’est comme ça quand on est très demandé ».

Reste que même si c’est « positif » d’être demandé par d’autres clubs, cela signifie aussi que les Suns sont prêts à tourner la page. Sous contrat jusqu’à l’été 2026, avec une dernière année à 54.7 millions de dollars, Kevin Durant risque donc d’être échangé durant l’été. Et il sait que la machine à rumeurs est lancée.

« Je me suis toujours fixé comme objectif de terminer mon contrat et de voir ce qui se passe. Je ne peux pas me concentrer sur les choses un an et demi avant. Je sais que ce sera un sujet. C’est probablement l’aspect le plus frustrant d’être inclus dans des discussions, c’est que le microscope va être braqué sur moi pendant le reste de la saison » regrette-t-il ainsi en conclusion. « Sur mon langage corporel. Sur la façon dont je parle aux journalistes après le match. Comment je me tiens sur le banc. Tout cela va être amplifié, ce qui est dommage ».

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 39 36 52.4 39.8 82.7 0.4 5.7 6.1 4.2 1.7 0.8 3.0 1.3 26.9 Total 1100 37 50.1 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.