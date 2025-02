Les Warriors et les Suns négociaient dans le dos de Kevin Durant

A l’instar des Mavericks et des Lakers au sujet de Luka Doncic, les Warriors et les Suns avaient entamé des discussions autour de Kevin Durant sans prévenir le joueur, ni son agent. ESPN rapporte que les discussions ont débuté il y a 10 jours, et ce n’est que vendredi dernier, lors de la rencontre entre les deux formations, que Durant a été mis au courant.

Le lendemain, alors même que les Mavericks et les Lakers signaient l’échange du siècle, Durant a alors contacté Stephen Curry pour évoquer ce possible retour à Golden State. Selon ESPN, Durant n’était pas très chaud pour revenir, estimant que ce n’était pas le « bon moment ». Malgré ça, les Warriors ont tout de même tout tenté pour le convaincre de revenir, tandis que Durant a moyennement apprécié que les Suns négocient dans son dos.

Ce qu’on apprend, c’est que les Suns ont longuement hésité à valider un deal à plusieurs équipes, dont voici les détails.

Warriors : arrivée de Kevin Durant.

: arrivée de Kevin Durant. Suns : arrivées de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Jonas Valanciunas, deux premiers tours de Draft des Warriors, deux seconds tours de Draft.

: arrivées de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Jonas Valanciunas, deux premiers tours de Draft des Warriors, deux seconds tours de Draft. Heat : arrivées d’Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson, et du premier tour de Draft 2025 des Cavaliers (propriété des Suns).

Le Heat négocie avec les Suns, puis les Warriors

Pour lâcher Jonas Valanciunas aux Suns, les Wizards auraient semble-t-il reçu Jusuf Nurkic, et sur le papier, il y avait de quoi hésiter chez les Suns. Au final, les obstacles étaient trop nombreux pour que l’affaire aboutisse. Outre le fait que Durant n’était pas très chaud pour rejoindre les Warriors, le Heat préférait recevoir un premier tour de Draft des Warriors, plutôt que celui des Cavaliers.

Les Warriors exclus de l’échange avec les Suns, le Heat a alors tenté de discuter en direct avec les Suns, avec un simple « swap » entre Jimmy Butler et Kevin Durant. L’ailier All-Star était davantage ouvert à l’idée de rejoindre Miami, mais les dirigeants de Phoenix voulaient récupérer un jeune talent et des premiers tours de Draft. Résultat, les discussions ont tourné court.

Au final, le Heat et les Warriors ont discuté ensemble, et voilà comment Jimmy Butler a débarqué à San Francisco en échange d’Andrew Wiggins et Kyle Anderson.