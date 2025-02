Oublié du All-Star Game, Devin Booker se lâche sur les Warriors !

Au coude à coude au classement de l’Ouest, les Warriors et les Suns se tirent la bourre pour entamer le match. Neuf points de Kevin Durant (19 points), sept de Devin Booker, et sept rebonds de Nick Richards (14 points, 16 rebonds, 3 contres) permettent aux Suns de virer en tête (22-18). Deux tirs primés de Moses Moody (17 points) et de Dennis Schroder donnent l’avantage aux Warriors, mais la belle entrée de Grayson Allen (11 points, 7 passes, 6 rebonds) met les Suns devant après un premier quart temps (30-27).

Alors que Gary Payton II fait deux briques à 3-points, le duo Devin Booker – Bradley Beal (21 points) marque les 13 premiers points de Phoenix en deuxième période pour faire le break (46-33) ! La paire Buddy Hield (13 points) – Andrew Wiggins (17 points, 8 rebonds, 6 passes) répond alors par un 10-3 pour ramener Golden State à -6 (51-45), mais Phoenix enchaine avec un 10-2 pour reprendre le large (61-47). Les Warriors stoppent l’hémorragie, malgré un Stephen Curry (14 points, 5/14 aux tirs) à seulement cinq tirs tentés et deux points marqués à la pause (62-51).

Malgré deux paniers de Curry pour débuter la deuxième mi-temps, les Warriors manquent trois lay-ups et Phoenix continue de dérouler. Ryan Dunn ne manque pas ses paniers au cercle et l’écart passe à +18 (73-55). Outre Devin Booker qui continue son chantier, Nick Richards et Mason Plumlee font ce qu’ils veulent dans la raquette et l’écart continue de grimper (84-62). Moses Moody et Brandin Podziemski sonnent la révolte mais trois 3-points de suite de Kevin Durant éteignent le réveil timide de Golden State (98-79).

Huit points de Stephen Curry en début de dernier quart temps ramènent les Warriors à -14, mais une faute de Dennis Schroder offre un 3+1 à Tyus Jones pour casser la dynamique de Golden State (111-91). Un dernier 3-points de Devin Booker termine un match à sens unique. Les Suns repartent de l’avant, les Warriors continuent de faire du surplace.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réponse de Devin Booker à sa non sélection au All-Star Game. Avant la rencontre, Mike Budenholzer disait que pour lui « Devin Booker était un All Star, l’un des meilleurs arrières de la ligue, l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Même s’il n’a pas été sélectionné, il joue comme un All-Star pour nous tous les soirs. » Celui qui n’a pas reçu de billet pour revenir à San Francisco dans 15 jours n’a pas fait mentir son coach. Booker s’est amusé face à la défense des Warriors, terminant le match avec 31 points à 12/23 aux tirs et 5/11 à trois points, 11 passes, et 5 rebonds. Face à lui, Stephen Curry, qui sera All-Star pour la onzième fois, a été muselé (14 points à 5/14 aux tirs).

– La défense de Golden State a pris l’eau tout le match. Que ce soit au cercle (52 points à 34) ou de loin (51%), les Suns se sont baladés du début à la fin face à des Warriors qui ont eu un temps de retard tout le match. Nick Richards et Mason Plumlee ont marqué 24 points et pris 26 rebonds à eux deux, et la recherche constante de l’extra passe a permis aux Suns de mettre à mal les rotations hésitantes de Golden State. Phoenix a terminé la rencontre avec 130 points à 56% de réussite et 42 passes. Un vrai récital.

– Les Warriors n’arrivent toujours pas à passer la troisième. Après leurs victoires face à Chicago et Oklahoma City, les Warriors avaient l’occasion d’enregistrer un troisième succès de suite pour la première fois depuis le 15 novembre ! Malheureusement pour eux, ils sont passés au travers et se retrouvent de nouveau bloqués à 50% de victoires. Les voilà désormais à 5 victoires contre 13 défaites face à des concurrents directs. Deux jours après la belle victoire contre le Thunder, cette dernière fait office de mirage.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.