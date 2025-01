Les Warriors ne font plus peur à leurs adversaires au Chase Center

Lors des dix dernières saisons, les Warriors ont atteint la barre des 30 victoires à domicile à sept reprises. Que ce soit à l’Oracle Arena ou au Chase Center, il y avait une certaine crainte des équipes adverses quand elles faisaient le déplacement dans la baie de San Francisco. Depuis deux saisons, ce n’est plus le cas.

Évidemment, le niveau intrinsèque des Warriors a baissé par rapport aux années où ils étaient au sommet de la NBA mais même en 2023, quand ils terminent sixième de la saison régulière, ou en 2021, saison tronquée par le Covid, ils avaient réussi à gagner plus de 70% de leurs matchs à domicile. Depuis deux saisons, leur pourcentage de victoires à domicile n’est que de 50%, avec de nombreuses lourdes défaites.

Un cercle vicieux, ou vertueux, avec les fans

Il parait trop simple de pointer du doigt la différence d’atmosphère entre l’Oracle Arena et le Chase Center car lors des dernières années à Oakland, l’ambiance était déjà moins chaude en saison régulière. Les fans du Chase Center ont cependant prouvé en 2022, année du dernier titre des Warriors, qu’ils pouvaient rivaliser avec les grandes heures de l’Oracle.

On doit aussi souligner que si les joueurs se nourrissent de l’ambiance de la salle, les fans se nourrissent également de l’énergie du terrain pour s’enthousiasmer. C’est l’histoire de l’œuf et la poule, mais peu importe les raisons, cette médiocrité à domicile plombe la saison des Warriors pour une deuxième année de suite.

Heureusement pour eux, le classement de la conférence reste condensé. Seulement cinq défaites séparent Denver, quatrième, de San Antonio, douzième. Golden State n’est donc pas largué dans la course au « play-in » ou dans celle à une accession direct en playoffs mais sur les 17 matchs disputés contre leur concurrent directs (Nuggets, Lakers, Clippers, Wolves, Suns, Mavs, Kings, et Spurs), ils n’en ont gagné que cinq…

Trop de rencontres qui compte double perdues

Par ailleurs, neuf de ces rencontres se sont joués au Chase Center, et les Warriors y présentent un bilan de seulement trois victoires pour six défaites. Ils ont de nouveau fauté ce week-end face aux Lakers et feront face aux Suns à domicile la semaine prochaine en espérant une autre issue.

« Nous sommes dans une période clé de notre saison, » disait Stephen Curry après la lourde défaite des siens contre Boston lundi dernier. « Quand vous démarrez la saison, vous espérez être meilleur à domicile qu’à l’extérieur. Malgré les absences, on va voir comment on peut réagir pour tirer profit des nombreux matchs que nous avons au Chase Center avant la fin du mois. Peu importe qui est sur le terrain, les deux prochaines semaines peuvent décider de la direction de notre saison, nous le savons. »

Ces matchs-là comptent pour ainsi dire double car ils peuvent permettre de remonter au classement, tout en étant capitaux pour les « tiebreakers » éventuels en fin de saison en cas d’égalité au classement. La saison dernière, les Warriors ont terminé 10e en grande partie à cause des nombreuses défaites dans ces face-à-face contre des concurrents direct. Et cette saison, ils en prennent le même chemin.

Propos recueillis à San Francisco.