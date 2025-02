Jimmy Butler a retrouvé le sourire en arrivant à Golden State

Depuis le 20 décembre 2024, soit sept semaines, Jimmy Butler n’a joué que cinq matches et a donc passé plus de temps dans la peau d’un suspendu que d’un joueur de Miami. Sa fin d’aventure au Heat fut ainsi pénible et tout le monde, lui le premier, voulait rapidement clore ce chapitre. Finalement, il a réussi à rebondir à Golden State et a obtenu la prolongation de contrat qu’il attendait tant.

De quoi lui redonner le sourire lors de sa conférence de presse de présentation. « Tout cela est derrière moi, j’avance. Je suis heureux d’être ici, heureux d’être désiré à nouveau », a-t-il déclaré.

Il est tout aussi content de rejouer que d’arriver dans une franchise compétitive comme celle de Golden State. « J’ai la sensation que je vais rebondir et de manière importante. Donc je souris », poursuit-il. « Je sais que j’ai retrouvé ma joie. Je suis dans une situation différente, avec de nouveaux gars. »

« M’amuser, sourire, courir »

Stephen Curry et Draymond Green ont accueilli l’ailier et son profil de gagnant avec gourmandise. L’inverse est tout aussi vrai puisque Jimmy Butler, qui n’a pas encore gagné une bague, rejoint deux stars qui ont quatre titres NBA à leur palmarès.

« Nos personnalités vont s’entendre », avance l’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers en évoquant son entente avec Draymond Green. « Jouer avec Curry, qui est, tout le monde le sait, le meilleur shooteur du monde et de l’histoire, ça rend mon travail plus facile. J’aurai sans doute plus d’espaces ici. »

Jimmy Butler pourrait commencer cette nouvelle aventure samedi soir face aux Bulls. Ce sera le premier match du reste de sa saison.

« Je veux seulement retrouver les terrains et faire ce que j’ai fait depuis très longtemps. M’amuser, sourire, courir sans avoir l’impression de faire du cardio pendant la majorité du match. Donc je suis très, très heureux de ne plus être suspendu », conclut-il alors que Steve Kerr pense de son côté que « Jimmy Buckets », par sa capacité à aller provoquer des fautes et à obtenir des points en isolation, va bien aider les Warriors en fin de match.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 Total 839 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.