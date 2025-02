« La NBA est un business » est probablement une des phrases les plus entendues dans la ligue ces derniers jours. Elle l’a justifié une nouvelle fois mercredi soir. Après une saga de plusieurs semaines, des suspensions et des rumeurs, Jimmy Butler arrive bien à Golden State.

Les Warriors ont obtenu la star qu’ils souhaitaient pour se donner une dernière chance de décrocher un nouveau titre avec Stephen Curry et Draymond Green. Mais ce transfert a eu un prix, et l’équipe de San Francisco a vécu un avant-match très particulier à quelques minutes d’affronter le Jazz.

Les joueurs de Steve Kerr étaient à l’échauffement sur le parquet d’Utah, notamment Dennis Schröder, Kyle Anderson ou Andrew Wiggins. L’ailier canadien avait terminé sa première phase de préparation avant de retourner aux vestiaires, où l’attendaient plusieurs joueurs et membres du staff raconte ESPN. Il s’en est suivi plusieurs minutes d’une réunion d’équipe improvisée, où tous les Warriors ont été rappelés dans les coursives, portes du vestiaires fermées.

Steve Kerr marqué, Draymond Green enjoué

« C’est difficile, vous nouez des relations avec ces gars » a expliqué Steve Kerr, qui avait quitté cette entrevue la tête basse. « Ils vous donnent tout et s’engagent pour l’équipe. Ils ont des familles. ‘Wigs’ (le surnom d’Andrew Wiggins, ndlr) vient d’avoir un petit garçon la semaine dernière. Il est l’un de mes joueurs préférés, dans ma carrière de coach. C’est tout simplement une belle âme, un être humain merveilleux. On n’accroche pas notre bannière en 2022 sans lui, tout ce qu’il amène chaque jour, ses rires, son sourire. Il va me manquer, et les autres gars aussi. »

Avec cet échange, Golden State a au moins réussi ce que ses cadres appelaient de leurs vœux : ne pas faire tapis en mettant en péril l’avenir de la franchise. Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson ou Lindy Waters III vont amoindrir la rotation jusque-là très (trop ?) profonde des Warriors. Mais ces derniers ont conservé les joueurs d’avenir sur lesquels ils misent comme Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski ou Trayce Jackson-Davis. Tout en mettant la main sur un joueur calibre All-Star et qui connaît la recette pour briller en fin de saison.

« On sait que notre pedigree, c’est de gagner des titres » a commenté Draymond Green. « Jimmy n’a pas encore complètement passé cet obstacle, mais il en était tout près. Il a un putain de pedigree de vainqueur, et on est enthousiaste pour ça. Il amène un caractère, une mentalité dont cette équipe a besoin, et évidemment ses qualités de joueur. Il va nous donner un coup de fouet défensivement. Jimmy n’est pas seulement un bon défenseur sur l’homme, mais aussi sans ballon. Il amène beaucoup de dimension physique au jeu, des deux côtés du parquet. Et il sait mettre des paniers. »

Quant à savoir comment il va pouvoir s’intégrer au style Warriors avec lui ou Curry, Green ne s’embarrasse pas de la tactique : « Nous sommes des gagnants, tous les trois, voilà comment on va fonctionner« .

Retrouver du basket qui a « du sens »

La venue de Jimmy Butler doit relancer les Warriors dans la course aux playoffs à l’Ouest, pour vite remonter, a minima dans la zone du play-in.

« La chose la plus importante, c’est que cela génère des attentes, j’adore ça » a pour sa part réagi Steph Curry, qui a écrit à son nouveau coéquipier dès la mi-temps contre le Jazz. « Je veux être dans ce genre d’environnement, que vous parveniez au titre ou non, c’est un basket qui a du sens, et nous aimons cela, cela nous pousse. Je pense qu’on va tous être à la hauteur. On sait qui est Jimmy. Il est allé deux fois en finale, c’est un gagnant. Je comprends qu’il y a eu beaucoup d’histoires là-bas, mais qui sait vraiment ce qu’il se passe en coulisses. Nous nous attendons à avoir un Jimmy motivé et engagé, prêt à avoir un impact sur notre équipe pour le meilleur. »

Stephen Curry peut au moins être rassuré de voir son nouveau partenaire avoir prolongé son bail jusqu’en 2027, le même horizon que le noyau dur de l’effectif de Golden State.

Reste qu’il faudra éviter le même type de sortie que mercredi, alors que les Warriors ont complètement gâché une avance de 11 points dans les trois dernières minutes pour finalement s’incliner à Utah. « Nous trouvons de nouvelles manières de perdre, c’est frustrant » a déploré Curry. « Mais j’espère qu’un nouveau chapitre débute maintenant. »