Stephen Curry n’en veut absolument pas à Kevin Durant

On le sait : Kevin Durant a bien failli retrouver les Warriors à la « trade deadline », alors que Jimmy Butler aurait rejoint les Suns et qu’Andrew Wiggins aurait pris la direction de Miami. Sauf que mis au courant des discussions entre les trois franchises, l’homme aux plus de 30 000 points en NBA a refusé de revenir dans la Baie.

Et Stephen Curry comprend très bien les raisons de son ancien coéquipier…

« Il faut que tout le monde soit impliqué, peu importe les relations passées » explique ainsi le « Splash Brother » au sujet de la conversation qu’il a eue avec Kevin Durant. « Je respecte KD. L’important, c’est d’avoir une certaine tranquillité d’esprit et d’être heureux. »

Étant donné la fin de l’aventure chez les Warriors pour Kevin Durant, avec sa prise de bec avec Draymond Green, les rumeurs incessantes et les critiques constantes sur son choix de rejoindre Golden State, on peut très bien imaginer pourquoi le double MVP des Finals n’était pas très chaud à l’idée de revenir dans le groupe de Steve Kerr.

Pas envie de revivre les mêmes critiques

« Aucun de nous ne contrôlait la situation (et les négociations autour de l’échange). C’est juste qu’on voulait être sûr d’avoir quelqu’un qui voulait être là. Je n’essaie pas de convaincre quelqu’un d’aller où il ne veut pas aller » continue ainsi Stephen Curry, qui explique n’avoir « aucune rancune, ni aucun ressentiment » contre Kevin Durant.

Le meneur de jeu fait désormais équipe avec Jimmy Butler, et il a très bien compris pour « KD » ne voulait pas se retrouver au centre de discussions… qu’il avait tenté de laisser derrière lui il y a six ans.

« Je n’en veux pas du tout à Kevin de ne pas vouloir recommencer les choses ici. Il a tellement été critiqué. On lui a tellement dit qu’il choisissait la facilité (en rejoignant les Warriors en 2016). Alors qu’il a été MVP des Finals deux années de suite. Mais il est toujours critiqué. Pourquoi voudrait-il lutter à nouveau face à toute cette merde ? »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 41 37 53.2 40.4 82.5 0.4 5.6 6.0 4.2 1.8 0.9 3.1 1.4 27.3 Total 1102 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.