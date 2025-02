Kevin Durant, l’un des derniers maîtres du « midrange »

La nuit dernière, face aux Grizzlies, Kevin Durant est donc devenu le 8e joueur de l’histoire de la NBA à dépasser la barre symbolique des 30 000 points en carrière. Il rejoint un club d’élite, avec LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki et Wilt Chamberlain.

Mais dans cette liste, seuls Michael Jordan et Wilt Chamberlain ont joué moins de matchs que l’ailier des Suns. Où en serait ce dernier s’il n’avait pas été ralenti par ses multiples blessures ?

Évidemment bien plus haut car on parle peut-être de l’arme offensive absolue, capable de dégainer avec efficacité de tous les coins du terrain. Un joueur capable de réaliser deux saisons en 50/40/90 (plus de 50% de réussite globale, plus 40% à 3-points et plus 90% aux lancers-francs), en 2012/13 et 2022/23, sur un gros volume.

« Aucun défaut offensivement »

« Il y a cette vidéo où il est en boîte de nuit et il fait semblant de shooter, il travaille la forme de son shoot » rappelle Anthony Davis. « Pour moi, c’est le meilleur shooteur (de l’histoire ?). Il peut marquer de toutes les façons : en attaquant le cercle, à 3-points, à mi-distance, en sortie de dribble. Il n’a aucun défaut offensivement. »

Et dans une NBA qui a peu à peu délaissé le shoot à mi-distance, et son inefficacité, Kevin Durant reste l’un des derniers rois de cet art qui reste extrêmement utile quand il est maîtrisé.

Cette saison, il est ainsi à la quatrième place au classement des shooteurs à mi-distance, avec 102 tirs inscrits entre la raquette dans cette zone intermédiaire. Loin de DeMar DeRozan (191) et derrière Shai Gilgeous-Alexander (113) et Devin Booker (104). Mais il est le plus efficace du Top 50, avec 54.3% de réussite dans l’exercice !

« Il ne rate jamais à mi-distance » s’extasie Anthony Edwards, qui ne cache pas son admiration pour le double MVP des Finals. « Même lorsqu’on s’entraînait ensemble cet été, son toucher est totalement dingue. Il se place dans ses zones et il monte contre n’importe qui, et il rentre ses tirs face à n’importe qui. »

« À mi-distance, c’est le meilleur de tous »

Avec sa taille, son geste équilibré et son déclenchement très haut, Kevin Durant a ainsi traumatisé des dizaines et de dizaines d’adversaires, et impressionné tant d’autres.

« Combien de 7 pieds peuvent shooter d’aussi loin ? » demande Klay Thompson. « Peut-être Dirk, Wemby maintenant. Son talent balle en main, et son toucher, c’est ce qui m’a le plus impressionné. Je l’ai vu shooter au-dessus de tout le monde. Je pense être meilleur à 3-points mais à mi-distance, c’est le meilleur de tous. »

En compilant les données de la NBA, qui cartographie tous les shoots depuis 1996, on peut dire que le « Splash Brother » n’est pas loin de la vérité. En termes de volume et d’efficacité, seul Dirk Nowitzki, l’un de ses modèles, fait peut-être mieux. Mais c’était aussi dans une NBA qui utilisait beaucoup plus le tir à mi-distance.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 40 36 52.8 40.4 82.2 0.4 5.6 6.0 4.1 1.7 0.8 3.0 1.4 27.1 Total 1101 37 50.2 38.8 88.2 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.