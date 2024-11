Les Grizzlies ont célébré la grande soirée de Taylor Jenkins

Pour les Grizzlies et Taylor Jenkins, la victoire contre les Sixers n’est pas seulement une façon de rebondir après le revers face aux Nuggets. C’est aussi un grand moment pour la franchise car le coach a décroché sa 215e victoire sur le banc de Memphis. Personne n’a fait mieux, Lionel Hollins s’étant arrêté à 214 succès.

Les joueurs ont donc fêté ça, dans le vestiaire avant la conférence de presse, en lançant de l’eau sur leur entraîneur. Si Scotty Pippen Jr. a opté pour du Gatorade, Desmond Bane, lui, n’a pas voulu gâcher son smoothie. « Cela n’aurait pas été très respectueux », sourit-il en parlant de celui qu’il considère comme « le meilleur coach de l’histoire des Grizzlies ».

Si la plupart des joueurs de l’effectif actuel n’ont connu que Taylor Jenkins comme coach, Luke Kennard a davantage d’expérience et peut ainsi comparer avec les autres techniciens qu’il a côtoyés.

« Je suis là tous les jours et il fait l’effort de venir parler à chacun des joueurs. Il les prend à part. On parle dans son bureau, souvent en tête-à-tête », raconte le shooteur. « J’espère que mes joueurs savent que j’assure leurs arrières. On est ensemble. Je vais me battre bec et ongles pour ses gars », ajoute le coach.

Et le record dans tout ça ? « C’est un incroyable honneur d’être en compagnie de tellement de grands coaches qui étaient présents avant moi », répond-il. « Je parle toujours de la forte responsabilité d’être le coach de cette franchise. C’est une bénédiction d’être dans cette position, de pouvoir faire ce que j’aime au quotidien, d’avoir des joueurs qui acceptent votre leadership, vos consignes, qui acceptent d’être coachés. »