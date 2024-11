Les Grizzlies résistent au duo Joel Embiid – Guerschon Yabusele

Même si Nick Nurse n’est, a priori, pas menacé, les Sixers s’enfoncent dangereusement au classement. Pire, la poisse a décidé de s’acharner sur eux ! Battus 117-111 à Memphis, les coéquipiers de Guerschon Yabusele pointent à la dernière place de la conférence Est, et ils ont encore perdu Paul George… qui croise Tyrese Maxey, qui effectuait son grand retour.

Pendant les premières minutes, les Sixers ont expérimenté leur nouveau « Big Three » et c’est Brandon Clarke qui se charge de lui répondre. Sous les panneaux, on retrouve le vrai Joel Embiid, gavé de ballons, et après douze minutes, les joueurs de Nick Nurse sont au contact (31-31). La suite sera bien plus compliquée car les shooteurs de Memphis se lancent dans un concours, avec Luke Kennard et Jay Huff qui allument les premières mèches (40-33). A Philly, Andre Drummond tient la baraque, et il faut attendre le retour d’Embiid pour que les Sixers recollent au score (45-41).

Les Sixers proches du hold-up

C’est de courte durée car le concours à 3-points continue côté Memphis, et c’est au tour de Demond Bane et Jaren Jackson Jr de prendre la suite.

Sous leur impulsion, les Grizzlies terminent la mi-temps sur un 8-0 pour mener 53-43 à la pause. Au retour des vestiaires, c’est un festival de maladresse, et c’est Yabusele qui débloque la situation après trois minutes. Entré en jeu à la place de Paul George, le Français est en feu, et il maintient les Sixers au contact (68-64).

Mais lui et Joel Embiid n’ont aucun soutien, et le collectif des Grizzlies fait la différence. « JJJ » fait un gros travail de sape, et à 3-points, Santi Aldama redonne 10 points d’avance (85-75). Les Grizzlies maitrisent leur sujet, et Jaylen Wells fait flirter l’écart avec les 20 points (109-90).

Au moment où l’on pense que les deux coaches vont ouvrir leur banc, les Grizzlies s’endorment ! Avec Joel Embiid comme chef de file, les Sixers signent un 11-0 en deux minutes, et ils reviennent à quatre unités (115-111) à 54 secondes de la fin. Derrière, les Sixers ont une nouvelle possession pour se rapprocher mais Joel Embiid perd le ballon, et c’est Jaren Jackson Jr qui valide la victoire des Grizzlies aux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paul George blessé. Comme en présaison, Paul George est sorti sur blessure. Et comme en présaison, il s’agit d’une hyperextension du genou gauche. La super recrue des Sixers reprend un abonnement pour l’infirmerie, et d’abord, il passera des examens ce jeudi pour connaître la gravité de sa blessure.

– Taylor Jenkins dans l’histoire. Grâce à cette victoire, le coach des Grizzlies devient l’entraineur le plus victorieux de l’histoire de la franchise. Avec 215 victoires en carrière, il dépasse Lionel Hollins.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.