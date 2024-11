Pourquoi Tyrese Maxey a décidé de dire ses vérités à Joel Embiid

En février dernier, Tyrese Maxey expliquait avoir le sentiment d’être un « leader né » et avoir été habitué très tôt dans sa vie à jouer ce rôle. Le meneur/arrière des Sixers vient d’en faire la démonstration cette semaine.

À l’issue de la défaite face au Heat, une réunion de crise s’est tenue au sein de l’équipe au cours de laquelle Tyrese Maxey a pris la parole et visé notamment Joel Embiid pour ses retards. Comme le rapporte The Athletic, il s’est tourné vers son ami proche et lui a dit que la façon dont il gérait ses affaires affectait le reste de l’équipe.

Ces mots ont déclenché une longue discussion durant laquelle joueurs et entraîneurs ont mutuellement évoqué différentes raisons expliquant le départ catastrophique de l’équipe (2 victoires – 11 défaites).

« Je voulais prendre la parole. J’ai ressenti le besoin de le faire parce que je voulais partager le fait qu’on vaut mieux que ce qu’on a montré sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites, mais c’est ainsi » dit-il.

La pire attaque de la ligue

Selon lui, ses coéquipiers et lui ont dit ce qu’ils avaient à dire. Ils doivent désormais avancer. « On doit trouver un moyen de passer à la suite de la saison. Tout le monde comprend ce qui est en jeu. Tout le monde ressent la détresse », formule Tyrese Maxey dont l’équipe, malgré sa force de frappe sur le papier, dispose de la pire attaque de la ligue jusqu’ici (104 points de moyenne sur 100 possessions).

Pour Nick Nurse, dont la formation est l’une des plus faibles à 3-points, ses Sixers se doivent de « commencer à gagner. Aucun doute là-dessus. La réunion d’hier soir a été d’une honnêteté brutale. Tout le monde veut que l’équipe réussisse et pour l’instant, ce n’est pas le cas. On perd et il y a toutes sortes de problèmes et de raisons qui expliquent cela, et on essaye d’y remédier. »

Citant la santé de ses troupes comme facteur – Tyrese Maxey est incertain pour le prochain match en raison d’une gêne aux ischio-jambiers – l’ancien technicien des Raptors estime que cette réunion est un « pas dans la bonne direction » pour l’équipe.

« Les choses apparaîtront-elles demain (la nuit prochaine) sous les projecteurs ? On essaie de se gratter la tête et de se demander pourquoi les victoires ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi ne sommes-nous pas plus adroits quand nous sommes ouverts ? […] Ensuite, on a des problèmes de ballons perdus dans le troisième quart-temps des matchs. C’est un manque d’exécution, de concentration et de dureté. Et trop souvent, cela génère des paniers en face. On a donc beaucoup de choses à régler. » Début de réaction attendue à Memphis la nuit prochaine.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 7 40 40.6 28.6 82.2 0.0 3.0 3.0 3.9 2.9 1.4 2.0 0.6 27.6 Total 273 31 46.5 39.0 86.0 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.