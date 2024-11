Tyrese Maxey reproche à Joel Embiid d’être toujours en retard !

On le sait, les Sixers ont tenu une réunion de crise après la défaite face au Heat, leur 11e en 13 matches, et ESPN révèle que les joueurs se sont balancés leurs quatre vérités. C’est à la demande de Kyle Lowry que cet échange a eu lieu et Tyrese Maxey en a profité pour s’en prendre au manque de ponctualité de Joel Embiid.

Les deux All-Stars sont très proches dans la vie et sur le terrain, et Maxey est peut-être celui qui peut le plus se permettre de recadrer l’ancien MVP. Selon ESPN, le meneur reproche ainsi à Embiid d’être en retard « pour tout » et d’avoir un impact sur le vestiaire.

Les Sixers sont derniers de la NBA !

Comme lundi, où il est arrivé au dernier moment au shootaround puis à l’échauffement. Joel Embiid aurait accepté les critiques, mais ses retards à répétition pèseraient beaucoup sur le groupe, joueurs et entraîneurs. Par ailleurs, les joueurs ont expliqué à Nick Nurse qu’ils voulaient être entraînés plus durement. Pour sa part, le staff a demandé aux joueurs d’être plus déterminés à l’entraînement et de davantage prêter attention aux détails.

Lors de cette prise de parole collective, Joel Embiid s’est exprimé sur le jeu et il a avoué qu’il ne comprenait parfois pas ce que les Sixers essayaient d’exécuter sur le terrain. Pour l’instant, le Camerounais n’a joué que trois matches et les joueurs de Philadelphie sont bons derniers de NBA !

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 2 30 26.9 10.0 100.0 1.0 4.5 5.5 3.5 2.5 0.5 4.0 1.0 16.5 Total 435 32 50.3 34.0 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.