Réunion de crise à Philadelphie

Les Sixers ont mal commencé la saison mais ils avaient une excuse : Joel Embiid et Paul George n’étaient pas encore sur le terrain. Maintenant que le duo est de retour, les choses ne vont pas mieux à Philadelphie et la défaite à Miami fut, visiblement, celle de trop.

Comment le savoir ? Parce que les troupes de Nick Nurse affichent désormais le pire bilan de la ligue (2-11, égalité avec Washington) et parce que la conférence de presse après la rencontre n’a pas commencé à l’heure.

« Désolé pour le retard. On a eu une petite réunion. Je ne vais pas entrer dans le détail mais je suis ravi de répondre à toutes les questions sur le match », a déclaré le coach de Philadelphie devant les journalistes.

Une réunion utile ? Réponse au prochain match

C’est la fameuse réunion de crise, que certaines équipes organisent dans les moments difficiles. L’occasion pour l’entraîneur de revenir sur certains points précis.

« J’essaie simplement de répéter ces choses, de revenir sur des choses qu’on peut améliorer », insiste Nick Nurse, qui venait d’évoquer la défense très moyenne de Philadelphie depuis le début de la saison. « Offensivement aussi, faire tourner la balle, respecter les consignes. Faire croire à ces joueurs qu’ils sont de meilleurs shooteurs et scoreurs qu’ils ne le montrent en ce moment. On a besoin qu’ils montent en puissance et le fassent. »

Ce discours, lors de cette réunion, est-il bien passé chez les joueurs ? Ont-ils entendu le message ?

« On ne peut que le savoir lors du prochain match », répond le coach. « On le verra seulement lors de l’entraînement, avec le niveau de concentration et d’énergie. Mais sinon, oui, je pense. Les joueurs étaient attentifs et très communicatifs. »