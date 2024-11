Le Heat enfonce de tristes Sixers

Les retours de Paul George et Joel Embiid n’ont pas l’effet escompté jusqu’à présent. Pire, depuis le retour de Joel Embiid, les Sixers n’ont toujours pas gagné, et ce n’est pas la triste prestation affichée cette nuit à Miami qui va arranger les choses. Miami n’est pas au mieux non plus mais a réussi à montrer un visage bien plus conquérant après la pause, malgré les absences de Jaime Jaquez Jr. et Terry Rozier.

Après un « run » d’observation de dix minutes (21-18), les Sixers ont été les premiers à prendre les devants, terminant le premier quart-temps par un 15-4, l’œuvre de Paul George et d’un Jared McCain déjà chaud avec deux paniers à 3-points (25-33). Le rookie a prolongé le plaisir en début de deuxième quart-temps sur deux nouveaux coups d’éclat, de quoi contraindre Erik Spoelstra a arrêter le jeu (25-39).

Miami souffrait surtout de ses trop nombreuses pertes de balle et de sa maladresse extérieure pour débuter la partie, l’empêchant de grignoter l’écart. Alec Burks et Dru Smith ont rectifié le tir derrière l’arc, puis la défense des Floridiens a remis les locaux dans le bain en générant du jeu de transition pour asséner un 21-5 juste avant la pause, alimenté par le trio Burks-Butler-Highsmith (53-56).

Les Sixers prennent l’eau…

Tout était à refaire pour Philadelphie, d’autant que cette fois, Miami évoluait en pleine confiance, à l’image de son 6/10 de loin sur les sept premières minutes du troisième quart-temps avec deux flèches pour le tandem Robinson-Herro, et une de Jimmy Butler et Kevin Love (73-66). Surtout, le Heat a gardé le cap avec de grosses séquences défensives qui ont permis à Tyler Herro de briller par deux fois en transition et d’accentuer inexorablement l’écart pour boucler un 10-0 (83-69). Philly a pris l’eau jusqu’au bout, avec un nouveau 3-points d’Haywood Highsmith et un dernier panier de Tyler Herro pour porter la marque à 88-72 à 12 minutes de la fin.

Miami a tenu bon et après quatre nouveaux points de Jimmy Butler, c’est Bam Adebayo qui a porté le coup de grâce, d’un 3-points en tête de raquette afin de renvoyer Philly à ses études (106-89).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retour de Jimmy Butler au presque parfait. Un match de patron pour « Jimmy Buckets », de retour de blessure, qui a su mettre le bleu de chauffe pour lancer son équipe dans le deuxième quart-temps, et qui a joué juste jusqu’à la fin. Au-delà de son 8/12 au tir, son 13/13 au lancer, ses 10 rebonds ou 5 passes, on retiendra le fait qu’il n’a pas perdu un seul ballon en 34 minutes pour finir avec le meilleur +/- du match (+29). Lui, a également dû apprécier la réaction d’orgueil de son équipe après un premier quart-temps un peu compliqué, et le niveau défensif affiché après la pause, notamment en tenant Philly à 16 petits points dans le troisième quart-temps.

– Une attaque des Sixers en berne. On pensait que le retour de Joel Embiid allait booster l’attaque des Sixers, c’est tout l’inverse. Depuis quatre matchs, Philadelphie tourne à 95 points inscrits et développe un jeu offensif particulièrement pauvre. Les deux leaders de l’équipe manquent clairement d’automatismes, en attendant le retour de Tyrese Maxey, et les « role players » en pâtissent aussi, à l’image de Guerschon Yabusele, méconnaissable depuis quatre matchs. Le seul qui parvient à se montrer pour l’instant, c’est encore le rookie Jared McCain.

– Philadelphie à la dernière place de la ligue. Avec 2 victoires pour 11 défaites, les Sixers sont actuellement les bonnets d’âne de la NBA, à égalité avec les Wizards. Il va vite falloir se relancer…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.