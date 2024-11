Une première frustrante pour Paul George au Wells Fargo Center

On dirait bien qu’il n’y aura rien de facile pour les Sixers cette saison. Alors qu’on imaginait Phillly en outsider des Celtics à l’Est, les troupes de Nick Nurse vivent un début d’exercice galère, avec notamment les blessures de l’axe Maxey-Embiid qui coûtent très cher et un bilan comptable pour le moins délicat (2v-7d).

Dimanche soir, pour sa première de la saison au Wells Fargo Center, sa nouvelle maison, à l’occasion de la réception des Hornets, Paul George (15 points à 6/18 au tir, 9 passes décisives) a un peu symbolisé toutes ses galères sur un seul match. Dès le premier quart-temps, il y a notamment eu ce coup malheureux adressé par Tidjane Salaün, essayant d’intercepter un ballon, qui a laissé PG au sol de longues minutes. Toute l’assemblée a retenu son souffle, jusqu’à ce que le vétéran, qui était en fait touché à l’œil, ne finisse par se relever.

« Ça a complètement détruit ma vision. Je ne pouvais plus voir, c’était flou, et ça a duré un petit moment », a-t-il glissé après le match.

De retour après avoir appliqué un peu de crème miracle autour de l’œil pour lui rétablir la vision, il a ensuite démontré qu’il en avait encore sous la pédale, en retrouvant le chemin du cercle et en se montrant précieux à la dernière passe, développant une belle relation avec Guerschon Yabusele. Malheureusement pour lui, le quatrième quart-temps a été plus délicat puisqu’il a rendu un triste 0/5 au tir et que Charlotte en a profité pour revenir à vitesse grand V et égaliser à 97-97.

Privé de dessert par Nick Nurse

Paul George a alors hérité du dernier ballon mais s’est retrouvé à prendre un tir casse-croûte face à un Cody Martin à ses basques, envoyant les deux équipes en prolongation…

« C’était encore une situation difficile, où j’ai eu la chance de courir et de scorer rapidement. Mais j’ai essayé de jouer la dernière possession, et ça m’a un peu mis dans une situation compliquée. Je voulais y aller directement, mais d’un autre côté, je ne voulais pas prendre un tir qui pouvait leur donner suffisamment de temps pour revenir et scorer. Donc j’ai essayé d’avoir le dernier tir. C’est juste une question de répétition pour être plus à l’aise sur ces situations, et faire l’action juste », a-t-il ajouté.

La soirée aurait pu tourner au cauchemar si les Hornets l’avaient emporté en prolongation après avoir compté jusqu’à 16 points de retard en début de quatrième quart-temps. D’autant que Nick Nurse a pris un gros risque en laissant Paul George, encore sous restriction de minutes, sur le banc pour les cinq minutes supplémentaires. Un choix sage, qui s’explique aussi au regard du dernier quart-temps compliqué de PG, et qui s’est finalement avéré payant, Philadelphie l’ayant emporté 107-105 au bout du suspense.

Là encore, le moment a été difficile à gérer pour l’ancien ailier des Clippers même si tout est bien qui finit bien.

« J’étais complètement frustré. Je veux dire, juste la façon dont le match était en train de tourner. Vous savez, je voulais être sur le terrain avec les gars, avec la détermination d’essayer de gagner le match, surtout en étant à domicile. Tu veux être du bon côté… Heureusement, les gars m’ont sauvé. Jared McCain a joué comme s’il était déjà dans sa cinquième année en NBA. Il est confiant, mais ça a vraiment été un super effort collectif ».