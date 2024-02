Symbole de son leadership, Tyrese Maxey s’occupe d’accueillir les nouveaux Sixers

Vendredi 9 février, les Sixers accueillent les Hawks. Malade, Tyrese Maxey n’est pas en tenue, mais il est bien présent auprès de ses coéquipiers. Sa présence est naturelle pour lui, malgré sa maladie, car ce soir-là, les Sixers accueillent deux nouvelles têtes dans leur cinq : Buddy Hield et Cameron Payne.

Le meneur/arrière des Sixers assure aujourd’hui que l’idée était « simplement de les saluer et leur dire qu’on apprécie qu’ils soient là, qu’il y a une fraternité ici ». Voilà qui en dit beaucoup sur la place prise par le joueur de 23 ans au sein de l’effectif. Celui de leader.

« Je le vois du genre ‘Il y a Joel, Tobias (Harris), et puis il y a moi. L’un des plus anciens chez les Sixers, je suis là depuis quatre ans, (comme) Paul Reed. Donc en regardant autour de moi quand l’échange a été fait, j’ai vu qu’on échangeait Furk (Furkan Korkmaz), j’ai commencé à calculer genre ‘Waoh, je suis là depuis un moment’ », rapporte le joueur ,choisi à la 21e place de la Draft 2020.

Il ajoute : « Donc je veux instaurer une culture et le faire quand les gars sont échangés ou arrivent ici, qu’ils se sentent bienvenus. C’est dur vous savez, je n’ai jamais été échangé, je n’ai jamais été dans une nouvelle équipe. C’est difficile de s’intégrer en arrivant ici rookie, c’est difficile de se faire de nouveaux amis. Je voulais simplement contacter (Cam Payne) et Buddy pour leur dire ‘Bienvenue’. »

Il a attendu son tour

Parmi les plus anciens de l’équipe, malgré son jeune âge, Tyrese Maxey a le sentiment d’être un « leader né » et avoir été habitué très tôt dans sa vie à jouer ce rôle. Mais évidemment, lors de son arrivée à Philadelphie, il a fallu s’adapter au contact de vétérans comme Dwight Howard ou George Hill.

« J’ai dû attendre et apprendre certaines choses et maintenant, je suis un peu poussé dans ce rôle (de leader). Je suis à l’aise parce que j’ai le sentiment que mes coéquipiers et la franchise respectent le fait que j’ai beaucoup travaillé et que j’ai une seule intention en rentrant sur un parquet : gagner quoi qu’il arrive. Et pour y arriver, je parle correctement avec les autres », développe-t-il.

Tyrese Maxey cherche ainsi à développer ses relations avec ses coéquipiers tant sur le parquet d’en dehors.

« Je les connais aussi personnellement que possible, sans essayer d’être dans leurs affaires, mais personnellement dans le sens famille ou quelqu’un que je vois au quotidien. Comme je l’ai dit à P Reed, quand on va revenir de la coupure (du All-Star Break), l’une des premières choses que je vais faire sera d’aller voir son nouveau né. J’en suis ravi », termine le néo-All-Star, présent dans l’Indiana ce week-end.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 48 37 44.7 38.0 85.2 0.5 3.1 3.6 6.4 2.2 1.0 1.7 0.5 25.6 Total 244 30 47.0 40.2 85.6 0.4 2.5 2.8 3.9 1.9 0.7 1.2 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.