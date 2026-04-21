Taylor Jenkins, favori pour reprendre les Bucks ?

Le départ de Doc Rivers acté, et une reconstruction quasi certaine, les Bucks peuvent désormais se mettre en quête d’un nouveau coach. D’après The Athletic, c’est Taylor Jenkins qui tiendrait la corde aux yeux de la direction.

Il y a deux semaines, son nom apparaissait déjà dans les rumeurs, mais cela s’est accéléré entre temps, puisque les propriétaires de Milwaukee sont carrément allés le rencontrer en début de semaine dernière à Memphis, où il réside toujours depuis son départ des Grizzlies en mars 2025. Un nouvel échange devrait même avoir lieu prochainement entre les deux camps.

S’il venait à signer dans le Wisconsin, Taylor Jenkins y effectuerait en tout cas son grand retour, car il était l’un des assistants de Mike Budenholzer chez les Bucks en 2018/19. Il était ensuite parti dans le Tennessee pour y redresser la franchise avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr. : 54% de victoires, un record de franchise sur une saison et une deuxième place au titre de Coach of the Year 2022.

Après une année « off », le technicien de 41 ans semble prêt à reprendre du service, mais il pourrait très bien décider de patienter pour voir quels postes se libéreront bientôt. Il a par exemple été aussi annoncé à Orlando, en cas de départ de Jamahl Mosley. Et peut-être aussi pour voir comment sera géré le dossier Giannis…