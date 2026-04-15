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Jamahl Mosley viré par le Magic… même en cas de playoffs ?

Publié le 15/04/2026 à 10:43 Twitter Facebook

Selon plusieurs insiders, Jamahl Mosley serait sur le départ à Orlando… quoi qu’il arrive lors du play-in. Une star du Magic aurait même menacé de demander son transfert si le coach n’était pas licencié.

Jamahl MosleyÇa ne sent pas bon pour Jamahl Mosley à Orlando. Selon Jake Fischer, l’entraîneur du Magic prendra la porte à la fin de la saison, même si le Magic parvient à arracher sa place en playoffs lors du play-in !

Le club floridien a deux chances d’y parvenir, d’abord à Philadelphie la nuit prochaine afin de défier les Celtics au premier tour des playoffs. En cas de défaite, il faudra battre les Hornets, cette fois à domicile, afin de s’offrir l’opportunité de jouer les Pistons au premier tour. Dans tous les cas, la saison pourrait s’arrêter vite…

Et pour Jamahl Mosley, arrivé à Orlando en 2021, ça pourrait donc être la fin de l’aventure. Selon Raheem Palmer, de The Ringer, une star de l’équipe a même menacé de demander son transfert si le coach n’était pas viré ! Difficile de ne pas penser à Paolo Banchero, les relations entre les deux hommes étant tendues depuis longtemps.

Les Pelicans intéressés ?

Il faut dire que quelque chose semble cassé au Magic, décevant 8e de l’Est avec 45 victoires pour 37 défaites, alors que l’arrivée de Desmond Bane devait propulser l’équipe parmi les places fortes de la conférence.

Certes, les blessures (notamment de Franz Wagner) ont encore perturbé le groupe, mais le mal semble bien plus profond, avec une défense qui a beaucoup régressé cette saison, et une attaque qui n’a pas suffisamment compensé, avec des systèmes qui ne parviennent pas à utiliser au mieux les forces des différents joueurs.

Assistant réputé lors de ses années à Dallas, entre 2014 et 2021, Jamahl Mosley pourrait toutefois vite rebondir puisqu’on dit Joe Dumars très attentif à son profil pour prendre la tête des Pelicans la saison prochaine.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Paolo Banchero 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 3.1 0.7 0.6 2.0 22.2
Franz Wagner 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 1.7 0.9 0.3 2.1 20.6
Desmond Bane 82 33:37 48.4 39.1 90.8 1.2 2.9 4.1 4.1 2.0 1.0 0.5 3.1 20.1
Anthony Black 64 29:51 44.7 33.3 73.2 0.7 3.1 3.8 3.7 2.1 1.4 0.7 2.7 15.0
Jalen Suggs 57 27:37 43.5 33.9 85.5 0.6 3.2 3.9 5.5 2.7 1.8 0.7 2.5 13.8
Wendell Carter Jr. 78 29:20 51.2 31.9 79.2 2.1 5.3 7.4 2.0 1.3 0.8 0.6 3.4 11.8
Tristan Da Silva 77 24:40 45.0 37.4 88.4 0.8 2.9 3.7 1.6 0.9 0.9 0.3 1.5 9.9
Jevon Carter 30 20:26 40.2 33.6 55.6 0.3 1.8 2.1 2.3 0.8 0.9 0.3 1.3 7.2
Moritz Wagner 36 11:52 42.6 31.4 81.9 0.8 2.4 3.2 0.8 0.5 0.4 0.1 1.6 6.9
Goga Bitadze 64 15:11 67.6 18.2 71.1 2.1 2.9 5.0 1.3 0.7 0.6 1.0 2.1 5.9
Jett Howard 55 12:38 41.8 37.2 94.9 0.4 1.2 1.6 0.8 0.3 0.2 0.2 1.2 5.5
Jamal Cain 40 12:09 48.7 38.4 84.8 0.7 1.3 2.0 0.7 0.5 0.3 0.1 1.3 5.4
Jase Richardson 54 10:52 47.3 35.4 71.7 0.4 0.8 1.2 1.1 0.5 0.4 0.0 1.0 4.4
Noah Penda 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 0.7 0.5 0.3 1.2 3.8
Tyus Jones 48 15:43 34.2 29.4 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.3 0.7 0.1 0.5 3.0
Jonathan Isaac 52 10:01 42.2 18.4 60.3 0.8 1.7 2.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.8 2.6
Alex Morales 4 6:00 42.9 0.0 100.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0 0.0 0.0 1.8 2.0
Orlando Robinson 4 6:15 60.0 50.0 0 0.5 0.5 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.8 1.8
Colin Castleton 4 5:15 40.0 0 100.0 0.5 1.5 2.0 0.3 0.5 0.3 0.0 0.5 1.3

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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