Jamahl Mosley viré par le Magic… même en cas de playoffs ?

Ça ne sent pas bon pour Jamahl Mosley à Orlando. Selon Jake Fischer, l’entraîneur du Magic prendra la porte à la fin de la saison, même si le Magic parvient à arracher sa place en playoffs lors du play-in !

Le club floridien a deux chances d’y parvenir, d’abord à Philadelphie la nuit prochaine afin de défier les Celtics au premier tour des playoffs. En cas de défaite, il faudra battre les Hornets, cette fois à domicile, afin de s’offrir l’opportunité de jouer les Pistons au premier tour. Dans tous les cas, la saison pourrait s’arrêter vite…

Et pour Jamahl Mosley, arrivé à Orlando en 2021, ça pourrait donc être la fin de l’aventure. Selon Raheem Palmer, de The Ringer, une star de l’équipe a même menacé de demander son transfert si le coach n’était pas viré ! Difficile de ne pas penser à Paolo Banchero, les relations entre les deux hommes étant tendues depuis longtemps.

Les Pelicans intéressés ?

Il faut dire que quelque chose semble cassé au Magic, décevant 8e de l’Est avec 45 victoires pour 37 défaites, alors que l’arrivée de Desmond Bane devait propulser l’équipe parmi les places fortes de la conférence.

Certes, les blessures (notamment de Franz Wagner) ont encore perturbé le groupe, mais le mal semble bien plus profond, avec une défense qui a beaucoup régressé cette saison, et une attaque qui n’a pas suffisamment compensé, avec des systèmes qui ne parviennent pas à utiliser au mieux les forces des différents joueurs.

Assistant réputé lors de ses années à Dallas, entre 2014 et 2021, Jamahl Mosley pourrait toutefois vite rebondir puisqu’on dit Joe Dumars très attentif à son profil pour prendre la tête des Pelicans la saison prochaine.