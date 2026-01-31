Des tensions entre Paolo Banchero et Jamahl Mosley ?

Même s’il est 7e de la conférence Est, avec une défaite de plus seulement que le 4e, le Magic déçoit cette saison. Vainqueurs la nuit dernière des Raptors, les coéquipiers de Paolo Banchero n’ont pas franchi un cap et ESPN évoquait cette semaine des frictions entre l’ailier-fort All-Star et son coach, Jamahl Mosley.

« Je n’ai pas vraiment de réaction à cela », a réagi Jamahl Mosley. « Ce sont des points de vue extérieurs, et chacun est libre d’avoir son avis là-dessus. Ce que Paolo et moi partageons, c’est un niveau constant de compétitivité et cette volonté de trouver un moyen de gagner. Personne n’est heureux quand on traverse une série de défaites. Et il ne devrait pas y avoir de satisfaction pendant une série de défaites. Donc, je n’accorde pas trop d’importance à ce genre de choses par rapport à ce qui se passe dans notre vestiaire, car nos joueurs ont cet esprit combatif et cette envie de trouver une façon de gagner. »

« Plus on gagne, plus ces rumeurs vont se faire discrètes »

Même son de cloche chez Paolo Banchero, auteur d’un match plein cette nuit face aux Raptors avec 20 points, 10 rebonds, 6 passes et 2 contres. « Nous communiquons beaucoup », assure-t-il à propos de sa relation avec Jamahl Mosley. « Quels que soient ces articles, je ne dirais pas qu’ils sont vrais. Une chose que je sais de moi-même et une chose que je sais de lui, c’est que nous sommes tous les deux des compétiteurs acharnés. Donc, quand on perd beaucoup de matchs et que les choses ne se passent pas bien, les gens sont frustrés. Lui et moi n’avons pas eu d’éclats de voix ni de disputes, à nous renvoyer la balle. Lui et moi, nous sommes plutôt en phase lorsque nous discutons pour essayer de comprendre et de régler les choses. »

Après quatre revers de suite, le Magic vient de dominer le Heat puis les Raptors, et c’était la meilleure réponse possible aux rumeurs. « Cela ne veut pas dire que quand on enchaîne quatre ou cinq défaites, je ne sois pas énervé, et même chose pour lui… », tempère Paolo Banchero. « Mais en ce qui concerne notre relation, elle est bonne depuis mon arrivée ici. Évidemment, collectivement, nous devons continuer à progresser et j’ai été clair là-dessus. Il en a conscience et nous en avons tous conscience. Quoi que je dise, ou quoi qu’il dise, tout le monde est au courant dans la franchise, et donc je ne sais pas d’où sortent ces informations… C’est comme ça, et je pense que gagner règle tout. Plus on gagne, plus ces rumeurs vont se faire discrètes. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 37 34:23 46.2 29.7 76.4 1.2 7.6 8.8 4.9 2.1 0.7 2.8 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.