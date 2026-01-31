Stats & Highlights | Le Magic renverse les Raptors, les Grizzlies et les Kings continuent de couler

Les Raptors étaient bien lancés pour s’imposer contre le Magic, en comptant 14 points d’avance en troisième quart-temps. Mais Desmond Bane, avec 16 points en dernier quart-temps, permet à Orlando d’inverser la tendance et à mettre fin à la série des Canadiens.

Les Nets, après sept revers de rang, ont enfin réussi à retrouver le chemin de la victoire face au Jazz, avec notamment un Egor Demin à 25 points et 10 rebonds. Si Brooklyn peut enfin souffler, les Grizzlies et les Kings, eux, ont toujours la tête sous l’eau.

Les premiers, toujours privés de Ja Morant et désormais sur quatre revers de rang, ont explosé en troisième quart-temps face aux Pelicans, qui quittent ainsi la dernière place de la conférence Ouest. Car les seconds, les Kings, ont encore perdu, pour la huitième fois de suite, face aux Celtics. Payton Pritchard et ses coéquipiers ont fait la différence dès la première période. Sacramento est donc désormais bien la pire équipe de la ligue…

Orlando – Toronto : 130-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 130 TOR 120 WAS 111 LAL 142 BOS 112 SAC 93 NYK 127 POR 97 NOR 114 MEM 106 PHO 126 CLE 113 UTH 99 BRO 109 DEN 122 LAC 109 GSW 124 DET 131

Boston – Sacramento : 112-93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 130 TOR 120 WAS 111 LAL 142 BOS 112 SAC 93 NYK 127 POR 97 NOR 114 MEM 106 PHO 126 CLE 113 UTH 99 BRO 109 DEN 122 LAC 109 GSW 124 DET 131

New Orleans – Memphis : 114-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 130 TOR 120 WAS 111 LAL 142 BOS 112 SAC 93 NYK 127 POR 97 NOR 114 MEM 106 PHO 126 CLE 113 UTH 99 BRO 109 DEN 122 LAC 109 GSW 124 DET 131

Utah – Brooklyn : 99-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.