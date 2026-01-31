Matchs
Stats & Highlights | Le Magic renverse les Raptors, les Grizzlies et les Kings continuent de couler

NBA – Orlando a réussi à arracher en dernier quart-temps la victoire face à Toronto. Brooklyn a enfin retrouvé le goût de la victoire, pas Sacramento et Memphis.

Les Raptors étaient bien lancés pour s’imposer contre le Magic, en comptant 14 points d’avance en troisième quart-temps. Mais Desmond Bane, avec 16 points en dernier quart-temps, permet à Orlando d’inverser la tendance et à mettre fin à la série des Canadiens.

Les Nets, après sept revers de rang, ont enfin réussi à retrouver le chemin de la victoire face au Jazz, avec notamment un Egor Demin à 25 points et 10 rebonds. Si Brooklyn peut enfin souffler, les Grizzlies et les Kings, eux, ont toujours la tête sous l’eau.

Les premiers, toujours privés de Ja Morant et désormais sur quatre revers de rang, ont explosé en troisième quart-temps face aux Pelicans, qui quittent ainsi la dernière place de la conférence Ouest. Car les seconds, les Kings, ont encore perdu, pour la huitième fois de suite, face aux Celtics. Payton Pritchard et ses coéquipiers ont fait la différence dès la première période. Sacramento est donc désormais bien la pire équipe de la ligue… 

Washington – LA Lakers
New York – Portland
Phoenix – Cleveland
Golden State – Detroit
Denver – LA Clippers

Orlando – Toronto : 130-120

Orlando Magic / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 36 11/15 7/10 3/3 0 1 1 2 4 0 2 0 17 32 29
Anthony Black 40 5/11 1/5 14/14 0 4 4 6 3 0 0 1 14 25 30
Wendell Carter Jr. 35 9/14 2/4 3/3 3 4 7 3 4 1 0 0 23 23 29
Paolo Banchero 41 5/11 1/1 9/11 0 10 10 6 2 1 3 2 18 20 28
Jalen Suggs 33 5/14 3/8 1/1 0 6 6 10 4 3 1 0 13 14 23
Tristan Da Silva 22 3/6 2/4 0/0 0 1 1 0 3 0 0 1 -10 8 7
Jonathan Isaac 13 1/2 0/0 2/3 0 4 4 0 2 0 3 0 -13 4 3
Tyus Jones 10 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0 -5 3 1
Moritz Wagner 3 0/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 1 -1
Noah Penda 7 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 0 1 1 0 2 0 1
Total 40/78 17/34 33/37 3 33 36 28 23 6 12 4 130
Toronto Raptors / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 35 13/23 4/8 5/7 0 3 3 2 3 1 0 1 -13 35 30
Scottie Barnes 36 7/14 0/3 5/7 1 8 9 6 4 0 1 4 6 19 28
RJ Barrett 31 6/14 0/5 4/5 2 1 3 4 2 1 2 0 -9 16 13
Immanuel Quickley 33 5/13 2/6 1/3 1 6 7 6 5 1 1 0 -16 13 16
Collin Murray-Boyles 33 5/7 0/0 2/2 2 4 6 4 1 3 5 1 -19 12 19
Ja'Kobe Walter 16 5/6 1/1 2/2 0 3 3 1 1 0 1 0 13 13 15
Sandro Mamukelashvili 24 1/4 0/3 6/6 2 2 4 4 5 2 0 0 -8 8 15
Jamal Shead 21 2/4 0/1 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 -4 4 7
Ochai Agbaji 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Gradey Dick 8 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 -1 0 1
Total 44/86 7/28 25/32 8 31 39 32 24 8 12 6 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Boston – Sacramento : 112-93

Boston Celtics / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Payton Pritchard 33 12/16 5/6 0/0 0 2 2 8 1 0 2 0 20 29 33
Baylor Scheierman 31 6/10 4/7 0/0 1 4 5 1 2 1 0 0 25 16 19
Sam Hauser 29 3/9 2/8 2/2 0 3 3 1 2 0 1 0 11 10 7
Neemias Queta 29 4/11 0/0 2/4 4 11 15 2 3 3 3 1 25 10 19
Derrick White 33 3/7 1/3 0/0 0 2 2 9 0 1 0 2 28 7 17
Anfernee Simons 26 6/16 2/10 2/2 0 2 2 1 2 0 0 0 -8 16 9
Luka Garza 16 4/5 1/1 2/3 6 2 8 1 2 1 0 1 -4 11 20
Jordan Walsh 16 1/7 1/5 2/4 1 2 3 0 2 1 0 1 -8 5 2
Chris Boucher 3 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 3 1
Josh Minott 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 3 4
Hugo González 22 1/8 0/4 0/1 2 2 4 1 1 0 1 0 9 2 -2
Total 42/93 18/48 10/16 14 30 44 25 17 7 7 5 112
Sacramento Kings / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zach LaVine 23 5/9 1/4 6/7 1 3 4 1 1 0 1 0 -28 17 16
Maxime Raynaud 36 6/7 1/1 1/1 3 11 14 1 2 0 2 1 -15 14 27
DeMar DeRozan 18 2/10 0/2 2/3 0 1 1 2 2 0 0 0 -11 6 0
Dennis Schroder 24 1/11 0/4 2/2 2 2 4 3 1 1 2 1 -24 4 1
Precious Achiuwa 13 1/5 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 -8 2 1
Nique Clifford 34 5/12 3/7 2/2 1 2 3 1 2 0 1 0 -11 15 11
Malik Monk 23 3/14 2/6 4/4 0 3 3 4 1 0 2 0 3 12 6
Dylan Cardwell 28 3/4 0/0 2/2 4 4 8 1 4 1 3 2 0 8 16
Keon Ellis 20 2/4 2/3 0/0 1 1 2 2 2 1 1 2 -4 6 10
Devin Carter 11 2/4 1/2 0/0 1 2 3 2 2 0 2 0 -3 5 6
Daeqwon Plowden 7 1/3 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 2 3
Isaiah Stevens 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4
Total 31/83 10/31 21/23 15 32 47 19 18 4 14 6 93

New Orleans – Memphis : 114-106

New Orleans Pelicans / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 34 9/19 2/7 2/2 3 5 8 2 1 3 2 0 12 22 23
Derik Queen 34 8/12 0/0 6/7 4 5 9 7 1 0 5 2 11 22 30
Zion Williamson 33 7/10 0/0 7/8 3 4 7 4 3 0 2 2 14 21 28
Herbert Jones 30 7/9 1/3 1/2 0 4 4 1 3 3 2 0 10 16 19
Trey Murphy III 33 2/14 0/7 4/5 0 1 1 2 2 2 1 1 -1 8 0
Jose Alvarado 23 4/10 3/8 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 5 11 9
Jeremiah Fears 17 3/8 0/3 0/0 2 2 4 3 1 2 3 0 -5 6 7
Karlo Matkovic 15 2/4 1/3 0/0 1 3 4 1 2 2 0 1 1 5 11
Micah Peavy 7 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -4 3 3
Yves Missi 14 0/0 0/0 0/2 1 3 4 1 1 0 0 0 -3 0 3
Total 43/88 8/33 20/26 14 28 42 24 16 13 15 6 114
Memphis Grizzlies / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 34 6/18 2/10 2/2 2 6 8 2 5 6 2 2 -6 16 20
Cam Spencer 24 6/7 4/4 0/0 0 1 1 3 0 0 1 0 8 16 18
Cedric Coward 23 5/12 2/5 1/1 1 4 5 5 2 0 5 0 -13 13 11
Jock Landale 31 5/12 0/1 2/2 6 2 8 0 2 1 1 0 0 12 13
Jaylen Wells 26 3/8 1/4 3/3 1 3 4 4 2 1 0 0 4 10 14
Vince Williams Jr. 25 4/10 2/7 3/3 3 0 3 3 4 2 5 0 -16 13 10
Kentavious Caldwell-Pope 25 4/5 0/1 3/4 0 2 2 2 2 1 2 0 4 11 12
John Konchar 22 4/6 1/3 0/0 0 4 4 2 0 0 2 0 -12 9 11
GG Jackson 18 2/10 0/4 0/0 1 7 8 5 2 0 0 0 -4 4 9
Olivier-Maxence Prosper 12 1/4 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 1 1 -5 2 1
Total 40/92 12/41 14/15 15 30 45 26 19 11 19 3 106

Utah – Brooklyn : 99-109

Utah Jazz / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 32 9/11 1/3 7/10 1 2 3 7 1 0 3 1 -5 26 29
Kyle Filipowski 28 6/9 2/3 0/2 1 11 12 2 5 1 2 1 6 14 23
Airious Bailey 29 5/10 2/5 0/0 1 1 2 0 2 2 0 0 5 12 11
Cody Williams 29 3/6 0/0 0/0 1 1 2 1 2 1 1 1 6 6 7
Svi Mykhailiuk 21 1/6 1/4 0/0 0 2 2 3 2 0 0 0 -6 3 3
Brice Sensabaugh 26 6/14 3/8 3/3 1 4 5 0 3 1 0 0 -12 18 16
Isaiah Collier 27 5/11 0/1 0/0 0 2 2 7 2 1 4 0 -7 10 10
Taylor Hendricks 15 3/7 1/4 0/2 1 2 3 1 1 0 0 0 -12 7 5
Kyle Anderson 20 1/2 0/0 0/0 0 1 1 4 4 1 0 0 -16 2 7
Walter Clayton Jr. 13 0/3 0/1 1/2 0 1 1 1 1 0 1 1 -9 1 -1
Total 39/79 10/29 11/19 6 27 33 26 23 7 11 4 99
Brooklyn Nets / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Egor Demin 29 8/16 6/12 3/4 1 9 10 4 3 0 2 0 2 25 28
Danny Wolf 28 6/11 2/7 0/2 2 3 5 2 4 0 1 1 -6 14 14
Terance Mann 28 3/6 1/3 0/0 1 1 2 1 1 1 1 0 -5 7 7
Nolan Traoré 26 3/8 0/2 1/1 0 2 2 6 1 0 1 2 -9 7 11
Nicolas Claxton 30 3/7 0/0 0/6 2 8 10 3 3 3 2 2 -2 6 12
Cam Thomas 24 7/15 1/6 6/6 1 1 2 4 1 0 3 0 14 21 16
Day'Ron Sharpe 18 4/5 1/1 7/9 3 6 9 1 2 0 2 0 12 16 21
Jalen Wilson 20 3/7 3/6 0/0 0 3 3 3 1 1 0 0 16 9 12
Drake Powell 16 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 14 2 5
Ben Saraf 21 1/6 0/3 0/0 0 3 3 2 2 1 1 0 14 2 2
Total 39/82 14/40 17/28 11 37 48 27 20 6 13 5 109

Par Jonathan Demay
