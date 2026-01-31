Les Pistons se font un peu peur mais réagissent à Golden State

Dominés à Phoenix la veille, les Pistons sont beaucoup plus rigoureux dans leur entame de match. Malgré dix points de Stephen Curry (23 points), c’est l’adresse de Duncan Robinson (4/6 à 3-points) et l’altruisme de Detroit qui leur permettent de prendre les devants (25-19). Les Warriors s’accrochent tant bien que mal en allant dix fois sur la ligne des lancers-francs, mais ils restent à la merci d’une attaque de Detroit qui tourne à plein régime (45-37).

La promenade de Cade Cunningham et de Jalen Duren

L’écart grimpe à +15 sur un 3-points de Javonte Green, et Golden State s’en remet aux troisième et quatrième tirs de loin de Draymond Green (15 points) pour limiter la casse (54-43). Avec 13 points marqués, le duo Gui Santos – De’Anthony Melton (18 points) permet alors aux Warriors de revenir à -5, mais les Pistons s’échappent de nouveau avant la pause. Dans le sillage de Cade Cunningham (29 points, 11 passes) et de Jalen Duren (21 points, 13 rebonds), Detroit ne fait pas de quartier et passe un 16-4 à Golden State pour prendre 17 points d’avance (77-60) !

Cade Cunningham et ses coéquipiers continuent sur leur lancée et débutent la deuxième mi-temps sur un 11-4 en dominant, encore et toujours, les Warriors à l’intérieur (88-68). Golden State se remet cependant petit à petit dans son match.

Avec un Stephen Curry pris en strict par Ausar Thompson (7 points, 8 rebonds, 6 interceptions) et la défense de Detroit, c’est Al Horford (13 points, 7 rebonds) qui en profite. Le pivot marque sept points de suite et contrôle le rebond pour voir Golden State revenir sous la barre des dix points de retard (90-81). Curry se démène pour trouver des espaces et marque 10 points dans la période mais Isaiah Stewart (14 points) garde les Warriors à distance (108-95).

Buddy Hield et Gui Santos relancent les débats

Alors que la star de Golden State retourne aux vestiaires en grimaçant, un 3-points de Buddy Hield (10 points) les ramène à -7 (108-101). Les Pistons ne paniquent pas et répondent par un 7-0 pour renvoyer leur adversaire à la case départ (115-101). Les Warriors n’abdiquent pourtant pas. Buddy Hield enchaine, Gui Santos (16 points) marque de loin, et voici l’écart réduit à une possession (117-114) !

Hield a même la balle pour égaliser mais sa gamelle permet aux Pistons de souffler. Avec moins de quatre minutes à jouer, ils parviennent à garder six longueurs d’avance avant le retour de Cade Cunningham sur le parquet (122-116). Les deux défenses durcissent alors le jeu et sans leur maitre à jouer, les Warriors ont beaucoup de mal à se créer de bons tirs. En face, Cade Cunningham met le ballon son le bras, et les Pistons finissent par éviter la tentative de hold-up de Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame de match de rêve des Pistons. Le leader de la conférence Est a commencé la rencontre par un festival offensif. les Warriors ont beau eu alterner leur défense, les coéquipiers de Cade Cunningham avaient réponse à tout. Ils ont terminé le premier quart-temps avec 45 points, à 76% de réussite, dont 24 points dans la raquette à 12/13 aux tirs. Ils comptaient également 16 passes décisives sur 19 paniers marqués. Une vraie démonstration.

– Les Warriors retombent dans leurs travers. Plus disciplinés en janvier, les hommes de Steve Kerr ont eu du mal à s’extirper des tentacules de la défense de Detroit. Les Warriors ont perdu 14 de leurs 18 ballons en deuxième et troisième quart-temps, donnant munitions après munitions aux Pistons. Ces derniers ont marqué 31 points sur ces pertes de balles et 25 points en contre-attaque. Difficile de l’emporter, même à domicile, dans ces conditions.

– Stephen Curry souffre du genou droit. Après 25 minutes physiques face à la défense rugueuse de Detroit, Stephen Curry a été contraint de jeter l’éponge avant le dernier quart-temps. On l’avait vu grimacer après un panier plus la faute d’Ausar Thompson et quelques minutes après, c’est en boitant bas qu’il a rejoint les vestiaires. C’est le même genou où il avait senti une gêne avec le premier des deux matchs contre Minnesota dimanche et lundi dernier. Il avait joué le premier duel avant d’être mis au repos lors du second. Les hasards du calendrier font que les Warriors ne jouent pas avant mardi. Ça devrait donner une chance à Stephen Curry d’être disponible.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.