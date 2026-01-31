Luka Doncic et les Lakers déroulent face aux pauvres Wizards

Après sa légère blessure à Cleveland, à cause du parquet local, Luka Doncic a rapidement rassuré sur sa forme à Washington. Il enchaîne les shoots pour mettre les Lakers devant au score. Alex Sarr répond mais tout est déjà trop facile pour Los Angeles, qui prend les commandes (27-41). Le symbole de cette facilité, c’est l’accès au cercle. Deandre Ayton est trouvé quasiment à chaque fois et peut se faire plaisir. En rejoignant les vestiaires, les troupes de JJ Redick ont presque gagné le match (48-77) et Luka Doncic a déjà un nouveau triple-double en poche…

Comme la rencontre a livré son verdict, le sérieux des Californiens retombe. Du déchet arrive, mais des actions spectaculaires avec également. LeBron James étant à la fois du mauvais côté d’un poster, mais aussi du bon, en débordant Sarr. Les locaux finissent le troisième quart-temps sur une bonne note, avec un 14-3 (84-108). Évidemment, cela ne suffit pas à renverser les choses. Les Lakers serrent la vis en début de dernier acte et les bancs peuvent s’ouvrir pour les dernières minutes (111-142).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic va bien, merci pour lui. En marquant ses quatre premiers shoots et en finissant le premier quart-temps avec 16 points, 7 rebonds et 7 passes, le Slovène a rassuré : son petit pépin face aux Cavaliers est oublié. Profitant d’une équipe qui n’a pas défendu de la soirée, l’ancien des Mavericks s’est régalé et avait son triple-double à la pause. Un petit troisième quart-temps pour conclure sa prestation et il pouvait s’asseoir pour l’intégralité du dernier. Sa fiche de statistiques ? Épaisse avec 37 points, 13 passes et 11 rebonds.

– Un régal pour Deandre Ayton. Les Wizards ayant été incapables de protéger leur cercle, le pivot a pu enfiler les alley-oop et les paniers. Luka Doncic et LeBron James ont passé la soirée à le servir, il n’avait plus qu’à dunker ou déposer le ballon dans le cercle. L’ancien de Phoenix a compilé 28 points à 12/14 au shoot, 13 rebonds et 3 contres.

– Soirée difficile pour Alex Sarr. Si les Lakers et leur pivot ont pu autant marquer près du cercle (66 points dans la raquette), c’est forcément que le Français n’a pas été efficace dans ce domaine. Les Wizards n’avaient pas envie de défendre et les espaces étaient trop larges pour espérer les combler avec la seule présence du pivot. Au fond, avec ses 16 points (8/14 au shoot), 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, il a fait ce qu’il a pu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.