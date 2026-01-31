Matchs
Luka Doncic et les Lakers déroulent face aux pauvres Wizards

Publié le 31/01/2026 à 7:08

NBA – Le Slovène avait réussi son triple-double à la mi-temps à Washington et les Californiens ont vécu une soirée très tranquille face à une équipe qui n’a pas défendu (111-142).

Après sa légère blessure à Cleveland, à cause du parquet local, Luka Doncic a rapidement rassuré sur sa forme à Washington. Il enchaîne les shoots pour mettre les Lakers devant au score. Alex Sarr répond mais tout est déjà trop facile pour Los Angeles, qui prend les commandes (27-41). Le symbole de cette facilité, c’est l’accès au cercle. Deandre Ayton est trouvé quasiment à chaque fois et peut se faire plaisir. En rejoignant les vestiaires, les troupes de JJ Redick ont presque gagné le match (48-77) et Luka Doncic a déjà un nouveau triple-double en poche…

Comme la rencontre a livré son verdict, le sérieux des Californiens retombe. Du déchet arrive, mais des actions spectaculaires avec également. LeBron James étant à la fois du mauvais côté d’un poster, mais aussi du bon, en débordant Sarr. Les locaux finissent le troisième quart-temps sur une bonne note, avec un 14-3 (84-108). Évidemment, cela ne suffit pas à renverser les choses. Les Lakers serrent la vis en début de dernier acte et les bancs peuvent s’ouvrir pour les dernières minutes (111-142).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic va bien, merci pour lui. En marquant ses quatre premiers shoots et en finissant le premier quart-temps avec 16 points, 7 rebonds et 7 passes, le Slovène a rassuré : son petit pépin face aux Cavaliers est oublié. Profitant d’une équipe qui n’a pas défendu de la soirée, l’ancien des Mavericks s’est régalé et avait son triple-double à la pause. Un petit troisième quart-temps pour conclure sa prestation et il pouvait s’asseoir pour l’intégralité du dernier. Sa fiche de statistiques ? Épaisse avec 37 points, 13 passes et 11 rebonds.

– Un régal pour Deandre Ayton. Les Wizards ayant été incapables de protéger leur cercle, le pivot a pu enfiler les alley-oop et les paniers. Luka Doncic et LeBron James ont passé la soirée à le servir, il n’avait plus qu’à dunker ou déposer le ballon dans le cercle. L’ancien de Phoenix a compilé 28 points à 12/14 au shoot, 13 rebonds et 3 contres.

– Soirée difficile pour Alex Sarr. Si les Lakers et leur pivot ont pu autant marquer près du cercle (66 points dans la raquette), c’est forcément que le Français n’a pas été efficace dans ce domaine. Les Wizards n’avaient pas envie de défendre et les espaces étaient trop larges pour espérer les combler avec la seule présence du pivot. Au fond, avec ses 16 points (8/14 au shoot), 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, il a fait ce qu’il a pu.

Washington Wizards / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alexandre Sarr 28 8/14 0/3 0/0 3 3 6 5 2 2 1 0 -30 16 22
KyShawn George 27 5/12 2/7 3/4 0 3 3 6 4 1 4 2 -17 15 15
Carlton Carrington 25 5/11 4/8 1/1 1 2 3 6 2 2 5 0 -28 15 15
Justin Champagnie 24 4/7 1/3 0/0 2 2 4 0 2 0 0 0 -27 9 10
Bilal Coulibaly 24 3/11 0/5 1/2 1 1 2 2 0 0 0 0 -22 7 2
Malaki Branham 22 6/9 4/6 1/2 0 1 1 0 2 0 2 0 -3 17 12
Will Riley 25 5/15 3/7 0/0 2 0 2 5 1 4 2 0 -5 13 12
Anthony Gill 17 4/5 0/0 1/1 5 5 10 0 1 0 1 1 2 9 18
Jamir Watkins 35 3/11 2/8 0/0 3 3 6 2 3 1 2 1 -15 8 8
Sharife Cooper 13 1/4 0/1 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -10 2 2
Total 44/99 16/48 7/10 17 22 39 28 19 10 18 4 111
Los Angeles Lakers / 142 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 31 13/21 6/13 5/7 0 11 11 13 0 3 5 0 21 37 49
Deandre Ayton 29 12/14 0/0 4/4 5 8 13 3 0 1 1 3 30 28 45
LeBron James 30 8/16 2/3 2/2 0 3 3 6 1 2 3 0 25 20 20
Marcus Smart 27 1/2 1/2 0/0 0 1 1 4 1 1 4 0 21 3 4
Jake LaRavia 25 1/3 0/2 1/2 1 5 6 1 2 3 0 1 24 3 11
Rui Hachimura 18 3/5 2/3 3/6 0 2 2 2 1 0 1 0 -2 11 9
Jaxson Hayes 14 4/5 0/0 2/2 1 2 3 1 0 1 0 0 -3 10 14
Jarred Vanderbilt 16 3/5 1/2 1/2 2 0 2 1 1 4 0 0 7 8 12
Gabe Vincent 18 2/5 2/5 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 6 6
Bronny James 5 1/3 0/1 2/3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 2
Maxi Kleber 5 2/2 0/0 0/0 2 1 3 1 0 0 0 0 4 4 8
Dalton Knecht 5 1/2 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 1 0 4 4 4
Drew Timme 17 1/2 0/1 2/2 0 1 1 3 2 0 1 0 17 4 6
Total 52/85 14/33 24/32 11 35 46 38 8 17 16 4 142

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL130
TOR120
WAS111
LAL142
BOS112
SAC93
NYK127
POR97
NOR114
MEM106
PHO126
CLE113
UTH99
BRO109
DEN122
LAC109
GSW124
DET131

Par Jonathan Demay
