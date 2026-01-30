Les Cavaliers et la NBA vont discuter du parquet de la Rocket Arena

Il était très probable que la blessure de Luka Doncic, même légère, subie à Cleveland, ne reste pas sans conséquence. Le parquet surélevé de la Rocket Arena avait déjà posé problème — de manière bien plus grave — avec la blessure de Dru Smith en novembre 2023. Mais dès qu’une superstar est touchée, l’écho n’est plus le même.

Selon The Athletic, la NBA et les Cavs vont donc se pencher de nouveau sur ce parquet atypique, parfois dangereux.

« Bien que des améliorations aient été apportées au fil des ans pour corriger ce problème, la NBA et les Cavaliers réexaminent la situation compte tenu de l’incident survenu mercredi », confirme un porte-parole de la NBA.

Cleveland n’est pas la seule franchise à évoluer sur un parquet surélevé, du fait de la présence d’une patinoire pour le hockey : Washington est aussi concerné. La différence se situe dans l’amplitude de l’écart.

Le parquet le plus surélevé de la ligue

À la Rocket Arena, l’endroit où Luka Doncic a chuté présente un dénivelé d’environ 25 centimètres. À Washington, en revanche, les spectateurs du premier rang sont au niveau du terrain : un joueur rencontrera des sièges avant même d’arriver au bord, et surtout la hauteur à franchir est moindre qu’à Cleveland. Résultat : le risque spécifique lié à une « marche » aussi marquée apparaît beaucoup plus limité dans la capitale.

Dans ce contexte, rouvrir le dossier après deux incidents en un peu plus de deux ans, c’est surtout chercher à éviter qu’un troisième ne survienne.

« La disposition et la conception du terrain de la Rocket Arena sont entièrement conformes aux règles de la NBA et sont en place depuis plus de vingt ans, grâce à une collaboration continue et à une évaluation régulière entre notre franchise, la ligue et des experts indépendants en revêtements de sol afin de garantir la sécurité et les performances des joueurs », a ainsi déclaré un porte-parole de la franchise de l’Ohio. « Nous évaluons en permanence tous les aspects de la salle afin de garantir le plus haut niveau d’expérience pour les fans et de maintenir un environnement sûr pour les joueurs, les membres des équipes, les artistes et les invités. »