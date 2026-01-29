Avec Luka Doncic, le parquet des Cavaliers fait une nouvelle victime

Le match à Cleveland n’a débuté que depuis quatre minutes quand Luka Doncic se blesse à la jambe gauche. Le leader des Lakers venait de prendre un tir à 3-pts et reculait, avec des petits sauts, sur une jambe. Jusqu’à tomber… Car, rappelons-le, le parquet de la Rocket Arena est légèrement surélevé par rapport au reste de la salle. Aussi, quand on dépasse un peu les limites du terrain, on chute de quelques centimètres.

« C’est le seul parquet qui est comme ça, donc j’imagine que c’est ma faute. Je dois arrêter de sauter comme ça », avance le Slovène, qui reviendra en jeu dans la défaite des Lakers mais sera très clairement limité. « J’ai eu un peu peur. Ce n’était vraiment pas agréable et en revoyant les images, j’ai eu un peu de chance. »

« C’est clairement dangereux pour la sécurité », estime un JJ Redick moins indulgent avec le terrain de son adversaire. « Je ne sais pas pourquoi c’est toujours ainsi. Vraiment. Je sais qu’on peut faire des réclamations officielles mais très souvent, ça ne change rien. »

Dru Smith gravement blessé

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur se fait mal à cause de ce parquet surélevé, lié aux installations de hockey sur glace et à la sous-couche isolante qui doit être placée. En novembre 2023, Dru Smith avait ainsi tenté de contrer un shoot à 3-pts avant de retomber, avec la jambe droite, sur une feuille de statistiques laissée sur le parquet. Le décalage avait aggravé la réception. Résultat ? Entorse du genou, déchirure d’un ligament et fin de saison.

« C’est dur de voir un autre joueur se blesser sur ce parquet, avec une chute. J’espère qu’on pourra corriger ça. On a de la chance que Doncic aille bien », commente Gabe Vincent.

Qu’une superstar soit désormais touchée peut-il faire la différence et pousser la NBA à réfléchir à ce sujet, et à forcer Cleveland à faire des modifications ? « Je ne sais pas et ne m’impliquez pas là-dedans », demande Luka Doncic, quand JJ Redick répond qu’un possiblement changement « est au-dessus de mes compétences ».

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 38 36:19 47.4 34.4 78.1 0.8 6.9 7.7 8.7 2.6 1.5 4.2 0.5 33.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.