Les Cavaliers s’amusent avec des Lakers trop faibles en défense

Le début de premier quart-temps est un enchaînement de « run » : Cleveland ouvre la rencontre avec un 7-0, Los Angeles répond avec un 12-0. Les Cavaliers réagissent alors avec un 8-0. Dans le même temps, Luka Doncic se blesse à la cheville gauche. Il quitte ses coéquipiers pour quelques minutes (24-28).

Avant de revenir en deuxième quart-temps. Certes diminué, le Slovène réussit néanmoins à mettre des paniers et à faire des passes. Le souci, c’est que de l’autre côté, la défense de Los Angeles montre des signes de faiblesse. C’est trop facile pour les Cavaliers de déborder leur adversaire et d’aller au cercle. Pour autant, à la pause, rien n’est encore fait (57-55).

Tout va se jouer dans le troisième quart-temps, où les Lakers coulent en défense. Les troupes de Kenny Atkinson s’amusent et enfilent les paniers. Le match est plié (99-77), offrant un dernier quart-temps sans intérêt et une large victoire des locaux (129-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faible défense des Lakers. Les soucis des Californiens en défense ne sont ni nouveaux ni inconnus. Ils persistent et personne ne semble trouver la solution. La première ligne, comme souvent, a laissé trop d’espaces et s’est fait déborder dans les grandes largeurs. Les Cavaliers ont ainsi marqué 42 points dans le seul troisième quart-temps à 68% au shoot et en perdant seulement deux ballons… Impossible de gagner un match dans ces conditions, surtout quand les leaders sont moins au rendez-vous.

– Luka Doncic diminué, LeBron James à côté. Le « King » a-t-il été trop ému par l’hommage des Cavaliers alors que de possibles retrouvailles se murmurent ? En tout cas, en larmes face à une vidéo en premier quart-temps, il n’est pas vraiment entré dans sa partie, la finissant avec seulement 11 points à 3/10 au shoot, avec 6 ballons perdus. L’ancien de Dallas a lui fait son match avec 29 points, mais il était clairement plombé par sa blessure au premier quart-temps. Il aurait fallu que ce duo soit à un autre niveau pour compenser de telles largesses défensives.

– Cinquième victoire de suite pour Cleveland. Ce large, logique et tranquille succès est le cinquième d’affilée pour Donovan Mitchell et sa bande, qui se retrouvent à nouveau totalement dans la course pour le podium à l’Est, n’ayant qu’une victoire de retard sur les Knicks, actuels deuxièmes de la conférence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.