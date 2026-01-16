Les Lakers ont-ils des solutions pour régler leurs problèmes défensifs ?

Avec 24 victoires pour 15 défaites, les Lakers sont toujours dans le Top 6 de la conférence Ouest mais les coéquipiers de Luka Doncic restent sur quatre défaites sur les cinq dernières rencontres.

Déjà dépassés par les Spurs, les Bucks mais également les Kings, ils ont cette fois pris l’eau face à LaMelo Ball et les Hornets. La troupe de JJ Redick n’est que la 26e défense de la saison (117.6 points encaissés sur 100 possessions) et ça s’est encore bien vu.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des « Purple & Gold » pesait bien chaque mot prononcé…

« De façon générale, contre certaines équipes qui ont des joueurs vifs avec le ballon, comme les Hornets, qui ont des joueurs capables d’attaquer le cercle, et aussi pas mal de shooteurs… Disons qu’on fait très attention sur le porteur du ballon, parce que si on se fait battre, la défense doit se mettre en rotation. Et notre couverture défensive depuis la ligne de fond a été affreuse ce soir » tente ainsi d’expliquer le technicien.

En clair, à Los Angeles, la première ligne de défense (sur le ballon) ne fait pas confiance à la deuxième ligne de défense (chargée de l’aide) et laisse donc beaucoup d’espace aux adversaires.

Trop lents ? Trop vieux ?

« On a peur des pénétrations adverses et on reste donc trop loin des joueurs adverses » continue JJ Redick. « Donc ça vient en partie de là et en partie du fait que c’est une bonne équipe en attaque. Ils ont mis 150 points à Utah et ils ont battu OKC à OKC. Parmi le staff et les joueurs dans le vestiaire, tout le monde le savait très bien. »

Et peut-être donc que ces Lakers font simplement face à leurs propres limites. « La réalité est peut-être qu’il n’y a pas de solution aux problèmes défensifs des Lakers » lance carrément Edwin Garcia, sur le blog Silver Screen and Roll. « Peut-être sont-ils tout simplement trop lents, pas assez athlétiques et trop vieux pour suivre le rythme d’une ligue qui semble devenir chaque jour plus grande, plus jeune et plus rapide. Et aucune quantité de repos, de travail sur les vidéos ou de motivation ne peut modifier la trajectoire défensive de cette équipe. »

Ce n’est pas très éloigné de ce que disait Rich Paul, lorsqu’il expliquait que le manque d’impact athlétique de l’effectif actuel des Lakers les empêchait d’être réellement un candidat au titre.

Avec une première ligne défensive (Luka Doncic, LeBron James) trop lente pour contenir le « point of attack » et une deuxième ligne défensive (Deandre Ayton, Jake LaRavia) qui manque d’intimidation, il y a trop de brèches et Marcus Smart, qui n’a plus l’impact de ses meilleures années et de son titre de DPOY, ne peut pas tout colmater.

« Nous devons être capables de nous adapter », assure-t-il. « Et cela signifie comprendre que, peu importe si nos tirs sont réussis ou non, nous devons imposer de l’impact physique des deux côtés du terrain. Tout le match. »