LaMelo Ball a écœuré les Lakers en une mi-temps

À la mi-temps de ce match entre Hornets et Lakers, LaMelo Ball est discret. Le meneur affiche seulement trois points à 1/3 au tir, mais après le passage aux vestiaires, le cadet de la fratrie Ball se réveille.

En seconde période, LaMelo Ball inscrit 27 de ses 30 points dont huit tirs à 3-points pour finir la soirée avec neuf paniers primés et ainsi égaler son record en carrière.

« J’ai continué de suivre le plan de jeu », explique LaMelo Ball. « J’ai beaucoup raté en première période, mais j’aime les mi-temps comme celles-ci parce que je sais que la suivante va être brillante. »

Parmi les coups d’éclat de LaMelo Ball en seconde période, il y a ce tir face à Deandre Ayton où la star de Charlotte efface le pivot des Lakers avec un dribble dans le dos avant de replacer ses appuis à 3-points.

« Des tirs fous »

« Il a mis des tirs fous », ajoute d’ailleurs Marcus Smart, impuissant face à l’explosion de LaMelo Ball en seconde période. « Nous connaissons tous LaMelo. Il joue comme ça depuis qu’il est au lycée. Pour nous, ce sont des tirs fous, mais pour lui ce sont des tirs ordinaires. »

En plus de son coup de chaud en deuxième mi-temps, LaMelo Ball a également distribué 11 passes décisives. Des passes qui ont permis d’alimenter ses coéquipiers, notamment Brandon Miller et Miles Bridges qui ont respectivement inscrit 26 et 25 points.

« Nous sommes toujours impressionnés par sa capacité à marquer », souligne son entraîneur Charles Lee. « Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il continue d’aider l’équipe à s’améliorer. Il tire le meilleur des joueurs autour de lui. Quand il fait ça, ils rentrent leurs tirs, ce qui lui permet d’obtenir des tirs à 3-points en ‘catch-and-shoot’. Une fois qu’il en a rentrés quelques-uns, il peut attaquer le cercle ou prendre des ‘stepbacks’ à 3-points. »

Des signes d’espoir

Portés par LaMelo Ball, les Hornets se sont imposés 135-117 malgré les 68 points du duo LeBron James – Luka Doncic. Charlotte a remporté deux des trois premiers matchs de ce « road trip » à l’Ouest avant de défier les Warriors et les Nuggets pour finir par rentrer au Spectrum Center mercredi prochain, pour y défier les Cavaliers.

« Notre bilan n’est pas ce qu’il devrait être », regrette LaMelo Ball. « Mais comme je l’ai déjà dit, on va continuer d’aller de l’avant et essayer d’enchaîner les victoires. »

Car avec 15 victoires pour 26 défaites, les Hornets ne sont toujours qu’à la 12e place de l’Est, à quatre matchs des Hawks (20-23). Mais avant cette victoire sur le parquet des Lakers, la troupe de Charles Lee avait signé d’autres succès probants à l’extérieur, en s’imposant chez le Jazz, les Bulls, le Magic mais également le Thunder.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 30 27:54 41.5 37.0 87.8 1.0 4.2 5.2 7.7 2.7 1.2 3.4 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.