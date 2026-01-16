LaMelo Ball a écœuré les Lakers en une mi-temps

À la mi-temps de ce match entre Hornets et Lakers, LaMelo Ball est discret. Le meneur affiche seulement trois points à 1/3 au tir, mais après le passage aux vestiaires, le cadet de la fratrie Ball se réveille.
En seconde période, LaMelo Ball inscrit 27 de ses 30 points dont huit tirs à 3-points pour finir la soirée avec neuf paniers primés et ainsi égaler son record en carrière.
« J’ai continué de suivre le plan de jeu », explique LaMelo Ball. « J’ai beaucoup raté en première période, mais j’aime les mi-temps comme celles-ci parce que je sais que la suivante va être brillante. »
Parmi les coups d’éclat de LaMelo Ball en seconde période, il y a ce tir face à Deandre Ayton où la star de Charlotte efface le pivot des Lakers avec un dribble dans le dos avant de replacer ses appuis à 3-points.
« Des tirs fous »
« Il a mis des tirs fous », ajoute d’ailleurs Marcus Smart, impuissant face à l’explosion de LaMelo Ball en seconde période. « Nous connaissons tous LaMelo. Il joue comme ça depuis qu’il est au lycée. Pour nous, ce sont des tirs fous, mais pour lui ce sont des tirs ordinaires. »
En plus de son coup de chaud en deuxième mi-temps, LaMelo Ball a également distribué 11 passes décisives. Des passes qui ont permis d’alimenter ses coéquipiers, notamment Brandon Miller et Miles Bridges qui ont respectivement inscrit 26 et 25 points.
« Nous sommes toujours impressionnés par sa capacité à marquer », souligne son entraîneur Charles Lee. « Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il continue d’aider l’équipe à s’améliorer. Il tire le meilleur des joueurs autour de lui. Quand il fait ça, ils rentrent leurs tirs, ce qui lui permet d’obtenir des tirs à 3-points en ‘catch-and-shoot’. Une fois qu’il en a rentrés quelques-uns, il peut attaquer le cercle ou prendre des ‘stepbacks’ à 3-points. »
Des signes d’espoir
Portés par LaMelo Ball, les Hornets se sont imposés 135-117 malgré les 68 points du duo LeBron James – Luka Doncic. Charlotte a remporté deux des trois premiers matchs de ce « road trip » à l’Ouest avant de défier les Warriors et les Nuggets pour finir par rentrer au Spectrum Center mercredi prochain, pour y défier les Cavaliers.
« Notre bilan n’est pas ce qu’il devrait être », regrette LaMelo Ball. « Mais comme je l’ai déjà dit, on va continuer d’aller de l’avant et essayer d’enchaîner les victoires. »
Car avec 15 victoires pour 26 défaites, les Hornets ne sont toujours qu’à la 12e place de l’Est, à quatre matchs des Hawks (20-23). Mais avant cette victoire sur le parquet des Lakers, la troupe de Charles Lee avait signé d’autres succès probants à l’extérieur, en s’imposant chez le Jazz, les Bulls, le Magic mais également le Thunder.
|LaMelo Ball
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|CHA
|51
|28:48
|43.6
|35.2
|75.8
|1.2
|4.7
|5.9
|6.1
|2.7
|1.6
|2.8
|0.4
|15.7
|2021-22
|CHA
|75
|32:18
|42.9
|38.9
|87.2
|1.4
|5.2
|6.7
|7.6
|3.2
|1.6
|3.3
|0.4
|20.1
|2022-23
|CHA
|36
|35:13
|41.1
|37.6
|83.6
|1.2
|5.3
|6.4
|8.4
|3.3
|1.3
|3.6
|0.3
|23.3
|2023-24
|CHA
|22
|32:19
|43.3
|35.5
|86.5
|1.3
|3.8
|5.1
|8.0
|3.6
|1.8
|3.8
|0.2
|23.9
|2024-25
|CHA
|47
|32:01
|40.5
|33.9
|84.3
|1.0
|3.9
|4.9
|7.4
|3.3
|1.1
|3.6
|0.3
|25.2
|2025-26
|CHA
|30
|27:54
|41.5
|37.0
|87.8
|1.0
|4.2
|5.2
|7.7
|2.7
|1.2
|3.4
|0.2
|20.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.