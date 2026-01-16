Les Lakers touchent le fond face aux Hornets

Quatrième défaite en cinq matches pour les Lakers, à nouveau à domicile, et à nouveau inquiétante. Malgré une entame prometteuse, LeBron James et les siens ont rapidement sombré face à l’adresse extérieure et l’intensité des Hornets.

Les Lakers démarrent pourtant très fort. Luka Doncic inscrit 19 points dès le premier quart-temps, dont trois tirs à 3-points, et Los Angeles prenne jusqu’à 13 points d’avance. L’attaque est fluide, dans la continuité du match contre les Hawks, et après un quart-temps, les Lakers mènent 39-30.

Mais tout bascule dans le deuxième quart-temps. L’attaque des Lakers se fige complètement avec une longue disette offensive, tandis que Charlotte monte en puissance. Miles Bridges, parfait au tir, fait très mal, Brandon Miller trouve ses marques, et le rookie Kon Knueppel apporte une énergie précieuse. Les Hornets terminent la première mi-temps sur un impressionnant ‘run’ avec Moussa Diabate à la finition. De +9, les Lakers passent à -9 (64-55) avec seulement 16 points inscrits en 12 minutes.

Le show Ball

Le troisième quart-temps confirme la dynamique. LeBron et Doncic tentent de maintenir les Lakers à flot, mais LaMelo Ball prend feu. Après une première mi-temps discrète, le meneur de Charlotte explose après la pause, inscrivant 27 de ses 30 points en seconde période. Il rentre huit tirs à 3-points après la mi-temps — neuf au total, égalant son record en carrière — tout en faisant taire le public californien. Charlotte pousse son avance jusqu’à +15 et contrôle totalement le rythme.

Los Angeles aborde le dernier quart-temps avec 11 points de retard et revient brièvement à -6. Mais l’espoir est de courte durée. Les Hornets répondent immédiatement, profitant d’une défense des Lakers inexistante. Deux nouveaux tirs primés de LaMelo Ball scellent définitivement le sort du match, et les Hornets se mettent à rêver de “play-in”.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LaMelo Ball au top. Quand il est à 100% de ses moyens, LaMelo Ball est un All-Star et sa manière de prendre le match à son compte en deuxième mi-temps a été impressionnante. Il lève toujours la tête, il fait vivre le ballon et il est altruiste. Comme il est entouré de joueurs qui courent et shootent, ça donne un basket efficace et spectaculaire.

Un banc transparent. A l’image d’un Gabe Vincent à 0 sur 7 aux tirs, le banc des Lakers n’a rien apporté avec 6 points pour Jarred Vanderbilt et 3 points pour Rui Hachimura, 7 rebonds au total et une seule passe décisive. Et c’est tout.

L’enthousiasme de Miles Bridges. Très adroit au point de débuter le match par un 7 sur 7 aux tirs, Miles Bridges est bien dans son basket, et après un alley-oop en contre-attaque ou un 3-points à 9 mètres, il est tout sourire. Son duo avec LaMelo Ball a survolé la 2e mi-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.