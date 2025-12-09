Rich Paul ne voit pas les Lakers comme un vrai candidat au titre

Est-ce que LeBron James finira l’année avec les Lakers, demande Max Kellerman à Rich Paul lors du premier épisode de « Game Over » ? L’agent assure que oui, rappelant que le « King » a une « no-trade clause » qui lui permet de bloquer tout transfert qui ne l’intéresse pas, et qui lui laisse donc le contrôle de son avenir.

Evidemment, l’agent ne veut pas spéculer, même s’il admet qu’il est difficile d’imaginer un échange qui serait accepté par Los Angeles, et qui mettrait son client dans une meilleure situation.

Néanmoins, Rich Paul évoque longuement la différence entre « une franchise de champion » (« a championship organisation ») et « une franchise qui a des titres » (« an organisation with championships »), laissant clairement entendre que les Lakers de la famille Buss faisaient partie de la deuxième catégorie, c’est-à-dire que le pouvoir d’attraction de Los Angeles et l’histoire du club ont longtemps masqué les lacunes internes.

« Je ne crois pas que les Lakers aient le nécessaire pour aller en finale de conférence »

L’arrivée de Mark Walter peut changer ça, même s’il estime que l’équipe actuelle n’est pas encore taillée pour le titre. « Je ne crois pas que les Lakers soient assez bons pour être des candidats au titre à l’heure actuelle. Pas à l’heure actuelle » explique-t-il. « Je ne crois pas qu’ils aient le nécessaire pour aller en finale de conférence. »

Néanmoins, en dehors du Thunder, qui est dans une catégorie à part, Rich Paul a du mal à citer une autre équipe de l’Ouest qui est actuellement plus forte que les Lakers. Même si les lacunes du groupe de JJ Redick lui semblent rédhibitoires… à moins que le club n’effectue quelques ajustements lors de la prochaine « trade deadline ».

« Ils ont du talent, avec leurs meilleurs gars (Luka Doncic et LeBron James) qui peuvent faire gagner des matchs. Mais aussi Austin (Reaves) qui a passé un cap. Mais en deuxième partie de saison, les gars sont en pleine forme physique, tous les plans de jeu ont été décryptés. En playoffs, l’an passé, ils se sont heurtés à des qualités athlétiques et de l’envergure. Ils ont souffert. Et si on regarde les qualités athlétiques, l’envergure, le shoot, la vitesse… Est-ce que les Lakers peuvent jouer vite ? Je ne crois pas. Leur style ? Ça les rend très faciles à défendre. »