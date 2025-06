Qui est Mark Walter, le nouveau propriétaire des Lakers ?

Après les Celtics, ce sont donc les Lakers qui vont changer de patron. La famille Buss cède ainsi la main après plus de 45 ans (et 11 titres) à la tête du club « Purple & Gold », l’une des franchises mythiques de la Grande Ligue. Du coup, le montant du rachat est à la hauteur de la valeur de la marque : 10 milliards de dollars !

En 2013, à la mort du patriarche, le mythique Jerry Buss, qui avait racheté le club pour 16 millions de dollars en 1979 (l’offre globale de 67.5 millions de dollars comprenait aussi les Los Angeles Kings et surtout le Forum d’Inglewood), le contrôle de la franchise avait été placé dans un « trust » familial avec les six enfants impliqués dans les affaires des Lakers aux commandes. Et pour vendre, il fallait qu’une majorité d’entre eux approuve. Au moins quatre des six enfants de Jerry Buss (Jeanie, Johnny, Jim, Janie, Joey et Jesse) ont donc dû valider la vente…

Il faut dire que comme pour les Grousbeck dans le Massachusetts, il est difficile de dire non à autant d’argent. Surtout que le « trust » était avant tout construit afin de bénéficier aux enfants de Jerry Buss.

« C’est un peu le dernier qui reste debout », expliquait Janie Buss il y a quelques années à ESPN. « Si je meurs demain, mes enfants en profiteront un peu, mais ils ne recevront pas tout ce à quoi j’ai droit. Au fur et à mesure que nous disparaîtrons, tout finira dans les mains de Joey et de Jesse, parce qu’ils sont les plus jeunes ».

Joey (40 ans) et Jesse Buss (37 ans) sont ainsi beaucoup plus jeunes que leurs aînés, Johnny (69 ans), Jim (66 ans), Jeanie (64 ans) et Janie (62 ans). Afin de récupérer le maximum d’argent pour leurs enfants et petits-enfants, ces derniers avaient donc tout intérêt à vendre de leur vivant.

Plus de 325 milliards de dollars d’actifs gérés à travers le monde

C’est là qu’entre en scène Mark Walter. Né le 1er janvier 1960, dans l’Iowa, l’homme d’affaires de 65 ans avait déjà un pied dans le club puisqu’il avait racheté 20% de la franchise en 2021, en reprenant les parts de Philip Anschutz, le patron d’AEG. À l’époque, les Lakers étaient évalués à 5 milliards de dollars.

Diplômé des prestigieuses universités de Creighton et de Northwestern, où il a étudié la comptabilité, le commerce et le droit, il a cofondé Guggenheim Partners en 2000, avec l’aide de l’héritier de la famille Guggenheim, Peter Lawson-Johnston II. Spécialisée dans les services financiers, l’entreprise a connu depuis vingt-cinq ans une croissance exponentielle, gérant plus de 325 milliards de dollars d’actifs à travers le monde.

Et depuis quelques années, il a massivement investi dans le sport, notamment en rachetant les Los Angeles Dodgers, en compagnie de Magic Johnson, à Frank McCourt en 2012. Depuis, l’équipe de baseball a remporté deux « World Series », en 2020 et 2024, et tout le monde se félicite de ce rachat.

« La situation a complètement changé », expliquait notamment Clayton Kershaw. « Pour le meilleur. »

Homme discret, Mark Walter ne parle ainsi que très peu à la presse, expliquant que sa philosophie est de mettre en place le meilleur environnement possible pour ses clubs, sans intervenir directement.

« Je suis un fan de baseball, mais je ne suis pas qualifié pour prendre des décisions sur le sujet, et je ne veux pas prétendre l’être », disait-il ainsi lors du rachat des Dodgers. « Je suis ici pour soutenir et aider les employés du club autant que je le peux. Je suis ici pour encourager du mieux que je peux. »

Depuis 2014, Mark Walter est également associé à Magic Johnson chez les Los Angeles Sparks, en WNBA. La même année, il avait fait une offre pour racheter les Clippers, mais Steve Ballmer l’avait emporté. En Europe, il fait partie des co-actionnaires de BlueCo, qui a racheté les clubs de football de Chelsea puis celui de Strasbourg.

Via sa société, TWG Global, ses investissements se portent également sur le hockey féminin ou le squash, ainsi que dans les courses automobiles puisqu’il sera à la tête de Cadillac Formula 1 Team, la nouvelle écurie de Formule 1 qui va intégrer la catégorie reine des sports auto à partir de l’année prochaine.

« Je peux vous dire quelques petites choses sur Mark : il est motivé par la victoire, l’excellence et faire les choses de la bonne façon. Et il mettra en œuvre les ressources nécessaires pour gagner ! » assure Magic Johnson. « Je comprends pourquoi Jeanie lui a vendu l’équipe car ils se ressemblent : ce sont des compétiteurs, ils ont un grand cœur, ils aiment rendre la pareille et ils préfèrent tous les deux rester dans l’ombre. C’est tout à fait logique ».

La famille Buss devrait toutefois conserver au moins 15% des parts du club, au moins à court terme, et Jeanie Buss pourrait donc continuer de diriger l’équipe pendant encore quelques années.

Un investissement récent de 10 milliards de dollars des Émirats arabes unis

Néanmoins, Mark Walter est d’abord un homme d’affaires et on peut donc se demander ce qui le pousse à investir de façon aussi massive dans le sport. Le sport automobile lui sert ainsi à faire la promotion de ses compagnies d’assurance, et notamment Gainbridge, qui est devenu le principal sponsor des 500 Miles d’Indianapolis.

La société s’affiche ainsi partout dans l’Indiana, que ce soit sur la salle des Pacers et du Fever, le Gainbridge Fieldhouse, ou dans les courses d’IndyCar, Caitlin Clark étant ambassadrice de la marque depuis l’an passé.

Ses techniques utilisées pour racheter les franchises sportives ont aussi soulevé pas mal de questions, notamment sa façon d’obtenir de l’argent venu d’assurances (dont il était souvent propriétaire) pour récupérer des liquidités immédiates, en échange d’un calendrier de paiements à long terme. Mark Walter n’est pas le premier businessman à investir de la sorte, Warren Buffet ayant largement utilisé cette technique, mais ce dernier l’a mise en place pour des rachats jugés plus sûrs, les clubs sportifs étant globalement considérés comme des investissements risqués.

Que se passerait-il si la valeur des Dodgers ou des Lakers venait à s’effondrer, notamment si le prochain accord sur les contrats de diffusion TV était beaucoup moins rémunérateur ? Pour rassurer les marchés, Mark Walter, Magic Johnson et compagnie ont dû mettre en gage une partie de leurs fortunes personnelles…

Pas de quoi s’inquiéter néanmoins, TWG Global ayant les reins extrêmement solides. La compagnie, déjà estimée à 40 milliards de dollars, a d’ailleurs reçu en avril un apport supplémentaire de 10 milliards de dollars de la part du groupe Mubadala, une société d’investissement appartenant au gouvernement d’Abou Dabi.