Les Kings touchent le fond de la NBA



Dans une saison déjà très compliquée, les Kings s’étaient offert un bref bol d’air à la mi-janvier avec une série de quatre victoires consécutives. Mais à Sacramento, les éclaircies sont rarement durables. Rapidement, les Californiens ont replongé dans leurs travers : sur la deuxième moitié du mois, les hommes de Doug Christie n’ont plus gagné le moindre match et restent désormais sur sept défaites d’affilée…

La dernière en date est tombée ce jeudi face aux Sixers, au terme d’un scénario cruel : Tyrese Maxey a douché les espoirs des Kings avec un panier décisif à une seconde de la sirène.

Conséquence directe : Sacramento affiche désormais un bilan de 12 victoires pour 37 défaites, le pire de la ligue à égalité avec les Pelicans. Des résultats forcément décevants, même si les attentes avaient été revues à la baisse.

« On n’est vraiment pas contents », lâche logiquement Zach LaVine. « On a un paquet de All-Stars, des futurs membres du Hall of Fame, des joueurs All-NBA ou médaillés d’or aux Jeux Olympiques, un ancien sixième homme de l’année et d’excellents role players. Mais ça ne fonctionne pas, et notre bilan le montre. En tant qu’équipe, on n’aime pas ça. On va continuer de se battre et d’essayer de jouer. »

Avant même le lancement de cette campagne 2025/26, les limites défensives des Kings étaient identifiées. Pourtant, c’est surtout en attaque que Sacramento déçoit. Avec Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis et Russell Westbrook, l’effectif avait de quoi faire plier plusieurs défenses. Sauf que la réalité est tout autre : les Kings possèdent la troisième pire attaque de NBA, avec seulement 109.6 points marqués pour 100 possessions.

Un avenir loin d’être radieux

Symbole d’une attaque qui peine à se structurer : la fin de match face à Philadelphie. Alors que Sacramento venait de signer un 11–0 pour prendre neuf points d’avance, les partenaires de DeMar DeRozan ont perdu le fil dans le quatrième quart-temps, commettant sept ballons perdus sur la période.

« On a perdu quelques ballons et on aurait pu mieux jouer en attaque », regrette l’ailier. « On leur a donné trop d’opportunités. Mais on avait encore l’occasion de gagner. Tout se jouait sur notre capacité à limiter leurs possessions et à profiter des nôtres. »

Las, Sacramento a craqué, à l’image du tir manqué de DeMar DeRozan juste avant celui victorieux de Tyrese Maxey.

Avec un bilan aussi préoccupant, la franchise n’a plus beaucoup de leviers, si ce n’est espérer un mouvement d’ici la « trade deadline ». Un départ de DeMar DeRozan, Zach LaVine et/ou Domantas Sabonis est évoqué, d’autant que le trio pèse lourd : près de 115 millions de dollars engagés sur la masse salariale, sans que les résultats ne suivent.

« Quand ça ne va pas, c’est ce qui arrive », souffle DeMar DeRozan sur les rumeurs. « Ça fait partie du business. Il faut continuer de jouer et de faire son travail. Faire la part des choses… et continuer d’aimer ce sport. »