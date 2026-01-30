À la dernière seconde, Tyrese Maxey assomme les Kings

Les Kings poursuivaient leur road-trip à l’Est avec un arrêt à Philadelphie pour défier les Sixers et tenter de mettre fin à leur série de six défaites consécutives. Si Precious Achiuwa ouvre le score, Tyrese Maxey (40 points, 12/18 au tir) ne tarde pas à se mettre en route. Le meneur inscrit huit des dix premiers points de Philadelphie (10-6). À ses côtés, Joel Embiid (37 points, 8 rebonds) réalise également un bon début de match et pointe à dix unités après douze minutes de jeu (28-25).

Pour ouvrir le deuxième quart-temps, c’est au tour de Paul George de se montrer avec deux paniers consécutifs. De son côté, Tyrese Maxey continue de mener l’attaque des Sixers. Le double All-Star efface Domantas Sabonis à deux reprises avant de décocher une flèche à longue distance. Dans la foulée, il sert Joel Embiid qui plante également à 3-points (46-38).

Cependant, ce deuxième quart-temps ressemble au premier et les Sixers n’arrivent pas à se mettre à l’abri. À la mi-temps, ils mènent de six points, mais Dennis Schröder (27 points, 4 rebonds) ramène les siens à une possession juste après la pause (60-57). Mieux encore, l’Allemand finit par donner l’avantage à son équipe au milieu de ce troisième quart-temps (77-75).

Tyrese Maxey à la dernière seconde

Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups. C’est l’occasion pour Maxime Raynaud (8 points, 7 rebonds) d’inscrire ses premiers points. Pour boucler ce troisième acte, Keon Ellis réussit un tir de loin (92-88). Sacramento poursuit sur sa lancée avec un 9-0, conclu par un 2+1 de Zach LaVine, auteur de 17 points en sortie de banc. Les Kings mènent alors de onze longueurs, mais Philadelphie revient d’abord grâce à Joel Embiid qui atteint la barre des 30 points tandis que Tyrese Maxey redonne l’avantage aux Sixers alors qu’il reste moins de deux minutes à jouer (109-108).

Si Zach LaVine répond avec un tir de loin, il commet une faute sur le meneur des Sixers qui ramène, une nouvelle fois, les deux équipes à égalité. De l’autre côté du terrain, DeMar DeRozan (25 points, 8 passes) se manque et offre une dernière opportunité aux Sixers avec quatre secondes à jouer.

La remise en jeu de Kelly Oubre Jr. arrive dans les mains de Joel Embiid. Le pivot sert Tyrese Maxey qui file vers le cercle pour réussir un “lay-up” en provoquant une faute de Precious Achiuwa. S’il manque son lancer-franc derrière, c’est suffisant pour offrir la victoire aux Sixers (113-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey et Joel Embiid au four et au moulin. La prestation offensive de Philadelphie peut se résumer au duo Tyrese Maxey – Joel Embiid, tant ils ont été précieux pour les Sixers. En première mi-temps, le tandem inscrit 42 des 60 points de Philadelphie. Quand ils sont sur le banc, l’attaque de Philadelphie se grippe à l’image de ce 9-0 concédé au début du quatrième quart-temps. Quand les deux All-Stars reviennent sur le parquet, les hommes de Nick Nurse remontent au score avant de s’imposer à la dernière seconde. Un ultime panier marqué par Tyrese Maxey après une passe de Joel Embiid. Le duo finit avec 77 points (40 pour Maxey, 37 pour Embiid).

– Entre rebonds et pertes de balle. Les Kings peuvent assurément nourrir des regrets sur ce match tant ils ont eu des munitions pour s’imposer malgré les absences de Russell Westbrook et Malik Monk. Derrière le duo Maxey-Embiid, l’attaque de Philadelphie a été peu inspirée et en défense, ce n’était guère mieux. Sacramento en a profité pour prendre des rebonds à la pelle et s’offrir de nombreuses secondes chances, ce qui leur a permis de mener au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps. Cependant, ce bel effort au rebond a été contrebalancé par les seize pertes de balle des hommes de Doug Christie.

– Les Kings s’enfoncent, les Sixers enchaînent. Avec cette défaite, Sacramento concède un septième revers consécutif et s’enlise un peu plus dans les profondeurs de l’Ouest. Les Kings possèdent désormais le même bilan que les Pelicans (12 victoires – 37 défaites), tous les deux lanterne rouge de leur conférence. Du côté des Sixers, Philadelphie enchaîne un deuxième succès consécutif avant de défier New Orleans ce samedi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.