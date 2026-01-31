Matchs
Et de cinq pour les Knicks, faciles vainqueurs des Blazers

Dans le dur au début du mois, les Knicks corrigent maintenant les Blazers (127-97) pour décrocher une cinquième victoire de suite.

Jamais menés de la soirée, les Knicks n’ont clairement pas fait dans la dentelle (127-97) contre les Blazers, pour décrocher leur cinquième succès consécutif. Avec un excellent effort collectif de la part de toute l’équipe, de Jalen Brunson (26 points) à Karl-Anthony Towns (14 points, 20 rebonds), en passant par OG Anunoby (24 points) ou encore Josh Hart (20 points).

En face, Shaedon Sharpe (26 points) s’est certes montré, mais il était bien plus isolé, tandis que Portland était loin du niveau affiché par New York, au Madison Square Garden. Ainsi, il n’aura fallu qu’un gros premier quart-temps (37-22) aux joueurs de Mike Brown pour qu’ils ne soient propulsés vers cette victoire, autoritaire.

Comme à son habitude, Jalen Brunson a mis ses coéquipiers sur la bonne voie, avec 13 de ses 26 points, pendant que le duo Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson faisait du bon travail sous les panneaux. L’adresse à 3-points était au rendez-vous autour de Brunson et les Blazers ont donc commencé à craquer, encaissant notamment ce 20-7 qui leur sera en quelque sorte fatal.

Car, par la suite, les Knicks ont globalement géré leur partie, ne laissant Shaedon Sharpe et le banc de Portland recoller qu’à -8 au cours du deuxième quart-temps, après avoir été à -24. Il a alors fallu remettre un coup d’accélérateur après la pause et ce sont OG Anunoby et Josh Hart qui se sont unis, pour alimenter le « run » qui placerait les locaux avec une vingtaine de points d’avance.

Plus adroits de loin, plus dominateurs au rebond offensif et plus propres avec le ballon, les joueurs de New York en auront ensuite remis une couche dans le dernier acte, avec Karl-Anthony Towns et le tandem Anunoby/Hart. Histoire de porter le coup de grâce aux visiteurs, sonnés et qui ont accusé jusqu’à 33 points de retard.

Au-delà de ne pas avoir été aidés par le mauvais match de Deni Avdija, complètement éteint par la défense new-yorkaise.

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York en démonstration. Il y a dix jours, les Knicks étaient encore en crise, avec neuf défaites en onze matches, mais les voilà maintenant bien relancés avec leurs cinq victoires à la suite. Ce cinquième succès, accessoirement synonyme de quatrième défaite consécutive pour les Blazers, se sera donc dessiné principalement dans le premier quart-temps, quand Jalen Brunson s’est fâché sur la fin, pour initier un 20-7 déterminant. Il aura ensuite laissé ses coéquipiers faire le travail, et notamment le trio Hart – Anunoby – Towns, qui a davantage forcé la décision au retour des vestiaires.

Karl-Anthony Towns égale Jalen Johnson. Omniprésent sous le cercle, avec son gros « double-double », Karl-Anthony Towns en profite du même coup pour revenir à hauteur de Jalen Johnson, au classement des joueurs qui totalisent le plus de « double-doubles » cette saison : 31, en 45 matches chacun.

New York Knicks / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 34 8/20 5/12 5/5 0 1 1 2 1 2 1 0 21 26 18
OG Anunoby 31 10/17 4/8 0/0 1 5 6 3 3 0 3 1 34 24 24
Josh Hart 30 9/17 1/4 1/2 2 4 6 5 4 2 2 1 8 20 23
Karl-Anthony Towns 29 5/12 1/3 3/4 6 14 20 3 1 0 0 1 17 14 30
Mikal Bridges 33 3/10 1/3 3/3 0 2 2 5 2 3 1 0 27 10 12
Tyler Kolek 18 5/7 3/5 0/0 0 2 2 4 1 1 2 0 4 13 16
Mohamed Diawara 17 4/8 2/5 0/0 0 3 3 2 2 1 2 0 27 10 10
Landry Shamet 19 1/6 1/4 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 10 3 1
Dillon Jones 4 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Ariel Hukporti 4 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 1 2 3
Mitchell Robinson 17 1/1 0/0 0/0 4 3 7 2 3 0 1 0 -1 2 10
Guerschon Yabusele 4 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2
Total 48/100 19/45 12/14 16 36 52 28 21 9 13 3 127
Portland Trail Blazers / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 28 10/16 4/8 2/4 0 3 3 3 1 1 3 0 -11 26 22
Deni Avdija 29 4/14 1/6 2/3 0 5 5 3 1 0 4 2 -20 11 6
Donovan Clingan 22 3/6 1/4 0/0 4 2 6 1 0 0 3 0 -26 7 8
Jrue Holiday 22 2/7 1/3 0/0 1 1 2 4 0 0 4 0 -16 5 2
Toumani Camara 26 0/4 0/4 0/0 0 4 4 1 4 0 1 0 -22 0 0
Sidy Cissoko 27 5/5 2/2 3/4 1 0 1 2 2 1 0 1 -13 15 19
Jerami Grant 22 4/9 2/5 5/6 0 1 1 2 2 0 4 0 -17 15 8
Caleb Love 27 5/15 2/10 0/0 0 3 3 4 0 1 1 0 -11 12 9
Robert Williams III 20 2/2 0/0 0/0 2 10 12 3 2 2 0 3 1 4 24
Javonte Cooke 4 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 2
Hansen Yang 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Rayan Rupert 9 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -13 0 -3
Total 35/81 13/43 14/19 8 29 37 23 13 5 20 6 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL130
TOR120
WAS111
LAL142
BOS112
SAC93
NYK127
POR97
NOR114
MEM106
PHO126
CLE113
UTH99
BRO109
DEN122
LAC109
GSW124
DET131

Par Florian Benfaid
Le fil info en direct
