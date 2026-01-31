Nikola Jokic est de retour : 31 points et la victoire pour les Nuggets

Si les Nuggets ont récemment perdu Aaron Gordon pour, au moins, un mois, David Adelman pouvait compter sur le retour de Nikola Jokic (31 points, 12 rebonds, 8/11 au tir) pour recevoir les Clippers. Le Serbe ne perd pas de temps pour s’exprimer puisque dès le début de la rencontre, il trouve Spencer Jones ouvert à 3-points. Si le triple MVP inscrit sept des treize premiers points de Denver, les Clippers répondent et les deux équipes se tiennent tête pendant la majeure partie de ce premier acte.

Le premier écart de ce match est en faveur de Denver grâce à un 7-0 porté par Tim Hardaway Jr. (22 points, 6/9 au tir, 5/7 de loin) et Peyton Watson. Malgré une flèche à longue distance de Nicolas Batum (6 points, 3 rebonds) dès son entrée en jeu, les Clippers sont menés 27 à 35 après douze minutes de jeu.

Cet écart atteint la barre des dix unités dès le début du deuxième acte. Les Clippers sont maladroits à l’image de ces deux tirs à 3-points ouverts manqués par Nicolas Batum ou de ce dunk raté d’Ivica Zubac. Pour revenir, les Californiens peuvent compter sur un coup de chaud de James Harden (25 points, 5 rebonds, 9 passes). Le meneur enchaîne onze points de suite et ramène les siens à deux possessions. Avant de rejoindre les vestiaires, Jamal Murray réussit un panier primé et Denver garde le contrôle de ce match (59-50).

Après la pause, Los Angeles affiche un visage nouveau et remonte au score avant que John Collins ne leur donne l’avantage (69-68). La réponse des Nuggets est immédiate grâce à l’apport de Tim Hardaway Jr. L’ailier réussit trois tirs primés de suite pour enfoncer les Clippers (87-78). Comme lors du deuxième quart-temps, Jamal Murray boucle ce troisième acte avec un tir de loin (92-80).

Tim Hardaway Jr. et Nikola Jokic ferment la boutique

Pour ouvrir le quatrième quart-temps, Tim Hardaway Jr. profite d’un entre-deux remporté par Jonas Valanciunas pour réussir un nouveau tir lointain. Les Nuggets possèdent alors quinze points d’avance, ce qui est le plus gros écart du match, mais les Clippers ne rendent pas immédiatement les armes. Les hommes de Tyronn Lue passent un 13-2 porté par Kobe Sanders et Kawhi Leonard, discret depuis le début de la rencontre.

David Adelman est contraint de prendre un temps-mort. Après cet arrêt de jeu, Tim Hardaway Jr. manque un de ses rares tirs à 3-points de la soirée, mais il tombe sur le pied de Jordan Miller. L’ancien de Dallas s’écroule et si, initialement, les arbitres n’avaient pas sifflé de faute, ils reviennent sur leur décision et accordent trois lancers-francs à l’ailier, qu’il réussit tous. Cependant, il rejoint les vestiaires dans la foulée, touché à la cheville.

Quelques minutes plus tard, ce même Jordan Miller envoie Nikola Jokic sur la ligne pour deux lancers-francs supplémentaires. Le Serbe enchaîne avec une passe dans le dos pour Peyton Watson avant de couler définitivement les Clippers avec une flèche à longue distance. Denver s’impose ainsi 122 à 109 et enchaîne un deuxième succès consécutif avant de recevoir OKC ce dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic n’a rien perdu. Absent depuis un mois, Nikola Jokic a brillé dès son retour au jeu. Dès le premier quart-temps, il porte l’attaque de Denver et il permet aux Nuggets de rester devant grâce à ses nombreux lancers-francs. Le Serbe réalise 17 passages sur la ligne pour treize tirs réussis. En fin de rencontre, il se charge de sceller le sort de ce match avec cette séquence où il enchaîne une passe décisive pour Peyton Watson avec un tir de loin.

– Tim Hardaway Jr. a pris feu en sortie de banc. Lorsque Nikola Jokic est parti s’asseoir sur le banc, les Nuggets n’ont pas coulé et c’est grâce, en très grande partie, à Tim Hardaway Jr. Alors que les Clippers avaient repris le contrôle du match, l’ailier s’est chargé de mettre les siens à l’abri avec trois tirs consécutifs derrière l’arc. Pour ouvrir le quatrième quart-temps, il en réussit un nouveau qui donne quinze points d’avance aux siens. Un retard que Los Angeles n’arrivera jamais à combler. Tim Hardaway Jr. confirme sa très bonne forme du moment et finit avec 22 points à 6/9 au tir et 5/7 de loin.

– Des lancers-francs pour assommer les Clippers. Malgré le coup de chaud de Tim Hardaway Jr., Los Angeles avait tenté de revenir au score, passant sous la barre des dix points. Cependant, les trois lancers-francs accordés à Tim Hardaway Jr. ont eu raison des Californiens. Plus largement, les visiteurs n’ont pas su contenir l’attaque de Denver sans commettre de fautes et ont permis aux hommes de David Adelman de tirer 32 lancers francs pour 26 réussis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.