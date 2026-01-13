Tim Hardaway Jr. sort (avec réussite) de sa zone de confort

L’avalanche de blessures qui a touché les titulaires des Nuggets a évidemment gêné le groupe, mais sans le briser pour autant. Denver parvient toujours à être une équipe compétitive et reste installée à la troisième place de la conférence Ouest. C’est grâce aux prestations de ceux qui restent, qui ont élevé leur niveau.

Peyton Watson, élu meilleur joueur de la semaine passée, en est le meilleur exemple. Mais Tim Hardaway Jr. aussi a apporté sa pierre. Le shooteur est arrivé dans les Rocheuses pour être un excellent remplaçant, un shooteur précieux. Finalement, depuis plusieurs semaines, il est plus qu’important pour ce groupe décimé.

« Il est génial. Il me dit d’être agressif, d’attaquer », raconte Jalen Pickett sur le rôle de grand frère joué par l’ancien des Mavericks. « Je vois le travail qu’il effectue et avoir un vétéran comme tel, qui voit le jeu, c’est excellent. »

En plus d’être un ancien qui peut donner des conseils, Tim Hardaway Jr. est très bon sur les parquets. Sur les 11 derniers matches, il tourne par exemple à 18 points de moyenne à 42% de réussite à 3-pts, en 30 minutes. Avec 41% de réussite derrière l’arc cette saison, le fils du Hall of Famer affiche même le meilleur pourcentage de sa carrière.

« Une sacrée chance » d’avoir un vétéran aussi efficace et impliqué

« Pour la première fois, dans cette rencontre, j’ai essayé de donner l’exemple », disait le shooteur après avoir inscrit 25 points face aux Bucks. « J’ai vraiment essayé de communiquer. Si je voyais quelque chose, je le disais. Je suis très passionné. Ça peut parfois sembler agressif mais c’est une question de passion : il faut aller sur le terrain et essayer de se battre. »

Il a pleinement profité des semaines où les titulaires étaient absents pour se montrer, étant même titulaire à plusieurs reprises. « J’ai vu ça comme une opportunité, non seulement pour moi mais pour les autres qui n’ont pas toujours leur chance, surtout quand le cinq majeur sera de retour. Je veux qu’ils profitent de ce moment ».

Face aux circonstances, Tim Hardaway Jr. a donc pris une nouvelle dimension, qu’elle soit sportive ou dans le leadership, peu prévue quand il a signé son contrat à Denver mais qui fait le bonheur de son entraîneur.

« Pour un coach, c’est une joie de dessiner des systèmes pour lui. Il a un tel feeling de ce qu’il est et il a acquis cette maîtrise au fil des ans. Il connaît son jeu et s’y tient », confirme David Adelman. « Même s’il fait 1/10 à 3-pts, j’espère qu’il continuera de shooter. C’est une sacrée chance de l’avoir avec nous cette année. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NY 81 23:09 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NY 70 24:01 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16:56 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 28:06 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NY 57 33:04 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 DAL 19 29:22 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2018-19 NY 46 32:35 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2019-20 DAL 71 29:27 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28:21 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29:39 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30:19 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26:50 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 27:58 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 38 27:05 46.3 41.4 87.8 0.2 2.1 2.3 1.3 1.2 0.5 0.4 0.1 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.