Joueurs de la semaine | La grande première de Peyton Watson

La NBA vient de dévoiler ses « Players Of the Week » pour la 12e semaine de la saison. Et c’est Peyton Watson qui s’adjuge la récompense à l’Ouest, tandis que Scottie Barnes est honoré à l’Est.

Côté Nuggets, Peyton Watson a profité d’une période particulièrement mouvementée à Denver pour prendre de l’ampleur et porter une équipe très diminuée vers un surprenant bilan de 3 victoires pour 1 défaite. Sur la période, l’ailier compile 24.5 points et 8.0 rebonds de moyenne, avec une adresse extérieure effrayante : 70% à 3-points !

À l’Est, Scottie Barnes confirme son rôle de patron à Toronto : les Raptors ont aussi remporté trois matchs sur quatre cette semaine, avec leur ailier à 22.0 points, 6.3 rebonds et 6.0 passes de moyenne. Il s’agit du deuxième trophée de « Joueur de la semaine » de sa carrière, alors que c’est une grande première pour Peyton Watson.

À noter que, parmi les autres nommés, figuraient notamment Devin Booker, Anthony Edwards, Deni Avdija ou Shai Gilgeous-Alexander à l’Ouest, ainsi que Jalen Brunson, Joel Embiid ou Darius Garland à l’Est.