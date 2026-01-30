Aaron Gordon rechute et retourne à l’infirmerie

Cela faisait une semaine que les Nuggets tremblaient pour Aaron Gordon, blessé à l’arrière de la cuisse droite dans un « back-to-back » à Milwaukee, et leur crainte s’est malheureusement confirmée.

En effet, ESPN révèle qu’il est victime d’une élongation au niveau de son ischio-jambier, qui lui fera manquer entre quatre et six semaines de compétition. Une sale nouvelle pour « AG », qui commençait enfin à monter en puissance après une longue absence, et pour Denver, toujours privé de Nikola Jokic, Christian Braun et Cam Johnson.

Sur les bases de la meilleure campagne de sa carrière sur le plan statistique (17.7 points, 6.2 rebonds et 2.5 passes), Aaron Gordon était revenu sur les parquets début janvier, sortant d’abord du banc avant de retrouver sa place dans le cinq (comme pivot puis comme ailier-fort).

Ce n’est donc pas la première fois que le champion 2023 est sur la touche cette saison, ratant donc déjà un mois et demi entre novembre et janvier, à cause de la même cuisse. Dans le meilleur des cas, on le reverra juste avant mars.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 16:57 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 23:53 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29:23 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 32:55 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 33:45 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 32:32 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 DEN 25 25:55 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 ORL 25 29:26 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 31:41 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30:13 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 31:28 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28:22 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7 2025-26 DEN 23 27:55 50.9 40.0 78.9 1.3 4.9 6.2 2.5 1.7 0.7 1.0 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.