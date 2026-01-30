Aaron Gordon rechute et retourne à l’infirmerie

Cela faisait une semaine que les Nuggets tremblaient pour Aaron Gordon, blessé à l’arrière de la cuisse droite dans un « back-to-back » à Milwaukee, et leur crainte s’est malheureusement confirmée.
En effet, ESPN révèle qu’il est victime d’une élongation au niveau de son ischio-jambier, qui lui fera manquer entre quatre et six semaines de compétition. Une sale nouvelle pour « AG », qui commençait enfin à monter en puissance après une longue absence, et pour Denver, toujours privé de Nikola Jokic, Christian Braun et Cam Johnson.
Sur les bases de la meilleure campagne de sa carrière sur le plan statistique (17.7 points, 6.2 rebonds et 2.5 passes), Aaron Gordon était revenu sur les parquets début janvier, sortant d’abord du banc avant de retrouver sa place dans le cinq (comme pivot puis comme ailier-fort).
Ce n’est donc pas la première fois que le champion 2023 est sur la touche cette saison, ratant donc déjà un mois et demi entre novembre et janvier, à cause de la même cuisse. Dans le meilleur des cas, on le reverra juste avant mars.
|Aaron Gordon
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|ORL
|47
|16:57
|44.7
|27.1
|72.1
|1.0
|2.6
|3.6
|0.7
|1.8
|0.4
|0.8
|0.5
|5.2
|2015-16
|ORL
|78
|23:53
|47.3
|29.6
|66.8
|2.0
|4.5
|6.5
|1.6
|2.0
|0.8
|0.8
|0.7
|9.2
|2016-17
|ORL
|80
|29:23
|45.4
|28.8
|71.9
|1.5
|3.6
|5.1
|1.9
|2.2
|0.8
|1.1
|0.5
|12.7
|2017-18
|ORL
|58
|32:55
|43.4
|33.6
|69.8
|1.5
|6.4
|7.9
|2.3
|1.9
|1.0
|1.8
|0.8
|17.6
|2018-19
|ORL
|78
|33:45
|44.9
|34.9
|73.1
|1.7
|5.7
|7.4
|3.7
|2.2
|0.7
|2.1
|0.7
|16.0
|2019-20
|ORL
|62
|32:32
|43.7
|30.8
|67.4
|1.7
|5.9
|7.7
|3.7
|2.0
|0.8
|1.6
|0.6
|14.4
|2020-21
|DEN
|25
|25:55
|50.0
|26.6
|70.5
|1.5
|3.2
|4.7
|2.2
|1.6
|0.7
|1.2
|0.6
|10.2
|2020-21
|ORL
|25
|29:26
|43.7
|37.5
|62.9
|1.6
|5.1
|6.6
|4.2
|2.0
|0.6
|2.7
|0.8
|14.6
|2021-22
|DEN
|75
|31:41
|52.0
|33.5
|74.3
|1.7
|4.2
|5.9
|2.5
|2.0
|0.6
|1.8
|0.6
|15.0
|2022-23
|DEN
|68
|30:13
|56.4
|34.7
|60.8
|2.4
|4.1
|6.6
|3.0
|1.9
|0.8
|1.4
|0.8
|16.3
|2023-24
|DEN
|73
|31:28
|55.6
|29.0
|65.8
|2.4
|4.1
|6.5
|3.5
|1.9
|0.8
|1.4
|0.6
|13.9
|2024-25
|DEN
|51
|28:22
|53.1
|43.6
|81.0
|1.6
|3.3
|4.8
|3.2
|1.6
|0.5
|1.4
|0.3
|14.7
|2025-26
|DEN
|23
|27:55
|50.9
|40.0
|78.9
|1.3
|4.9
|6.2
|2.5
|1.7
|0.7
|1.0
|0.2
|17.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.