Les Nuggets tremblent à nouveau pour Aaron Gordon

Alors qu’il avait exprimé sa joie de retrouver son poste naturel d’ailier-fort grâce au retour de Jonas Valanciunas, Aaron Gordon n’aura pas eu le temps d’en profiter longtemps. Vendredi soir, face aux Bucks, le champion NBA 2023 s’est à nouveau blessé à l’arrière de la cuisse droite, et il n’est pas revenu en jeu après la pause.

“Je suis triste pour lui” reconnaît David Adelman. “Il semble optimiste sur le fait que ça ne soit pas trop grave, mais on ne pourra pas le savoir tant que nous n’aurons pas effectué des tests.”

Gordon avait manqué 19 rencontres à cause de cette même blessure. Touché le 21 novembre, il n’était revenu que le 4 janvier. Ce qui est rageant, c’est que cette blessure intervient lors de la seconde soirée d’un “back-to-back”, et après avoir joué 33 minutes la veille face aux Wizards, à Washington, c’était peut-être trop en demander de rejouer ce soir face aux Bucks, à Milwaukee.

Un back-to-back trop risqué ?

“Ils se basent uniquement sur le test de fatigue, et ils regardent comment son corps réagit à la séance. La réponse était bonne” explique Adelman à propos du feu vert du staff médical. “Soyons honnêtes : ce n’est pas une science exacte. Ces blessures peuvent survenir à n’importe quel moment. Aaron a déjà eu d’autres blessures similaires, des problèmes de tissus mous. Personne n’a fait d’erreur en le faisant jouer. On ne peut faire que ce qui est possible. Et nous avons les meilleures personnes au monde pour prendre ces décisions. Le test de fatigue montrait qu’il était apte à jouer. Donc il a joué. »

D’ailleurs, c’est Gordon lui-même qui était chaud pour jouer. “Je me sens bien, et il y a bien longtemps que je ne m’étais pas senti aussi bien” avait-il confié jeudi soir après le succès face aux Wizards.