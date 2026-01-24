Stats & Highlights | Les Nuggets résistent, les Pelicans surprennent

Dans une rencontre marquée par la nouvelle blessure au mollet de Giannis Antetokounmpo, les Nuggets ont compté jusqu’à 23 points d’avance avant de se faire une grosse frayeur dans la dernière ligne droite. Menés 86-63 à 10 minutes de la fin, les Bucks sont revenus à 99-97 sur un tir primés de Ryan Rollins à 29 secondes du terme. Denver a repris un peu d’air avec deux lancers-francs de Tim Hardaway Jr. mais Ryan Rollins a de nouveau sanctionné à 3-points pour ramener Milwaukee à 101-100 à 5 secondes du buzzer.

Jalen Pickett a ensuite rentré son premier lancer-franc mais manqué le second. Kyle Kuzma a capté le rebond pour Milwaukee, puis tenté un tir désespéré à la dernière seconde… C’est la 5e défaite en six matches des Bucks, tandis que les Nuggets ont gagné sans Jokic, Murray, Valanciunas, Braun ni Watson.

A l’extérieur, les Pelicans ont renversé les Grizzlies en deuxième mi-temps pour venir s’imposer 133-127. Saddiq Bey a été décisif avec 36 points, dont 19 dans le quatrième quart-temps, pour valider ce comeback. Trey Murphy III a ajouté 32 points, tandis que Zion Williamson a compilé 24 points et 11 rebonds. Pour répondre à Jaren Jackson Jr. (26 points, 12 rebonds) et Jock Landale (24 points, 11 rebonds), les Pelicans ont fait la différence dans la dernière minute avec un “and-1” de Williamson, enchaîné d’un 3-points de Bey.

Après quatre victoires de rang, les Blazers tombent à domicile face aux Raptors. Les coéquipiers de Sandro Mamukelashvili (22 points) ont eu la main pendant toute la rencontre, profitant notamment de l’absence de Deni Avdija. Face à Jrue Holiday et Shaedon Sharpe, 21 points chacun, Brandon Ingram apporte 20 points et Toronto enchaîne une troisième victoire consécutive.

Milwaukee – Denver : 100-102

DET 104 HOU 111 ATL 110 PHO 103 BRO 126 BOS 130 CLE 123 SAC 118 MEM 127 NOR 133 MIL 100 DEN 102 OKC 114 IND 117 POR 98 TOR 110

Memphis – New Orleans : 127-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Toronto : 98-110

