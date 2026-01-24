Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Nuggets résistent, les Pelicans surprennent

NBA – Avec leur équipe C, les Nuggets s’imposent face aux Bucks, tandis que les Pelicans gardent le meilleur pour la fin sur le parquet de Memphis.

grizzlies pelicansDans une rencontre marquée par la nouvelle blessure au mollet de Giannis Antetokounmpo, les Nuggets ont compté jusqu’à 23 points d’avance avant de se faire une grosse frayeur dans la dernière ligne droite. Menés 86-63 à 10 minutes de la fin, les Bucks sont revenus à 99-97 sur un tir primés de Ryan Rollins à 29 secondes du terme. Denver a repris un peu d’air avec deux lancers-francs de Tim Hardaway Jr. mais Ryan Rollins a de nouveau sanctionné à 3-points pour ramener Milwaukee à 101-100 à 5 secondes du buzzer.

Jalen Pickett a ensuite rentré son premier lancer-franc mais manqué le second. Kyle Kuzma a capté le rebond pour Milwaukee, puis tenté un tir désespéré à la dernière seconde… C’est la 5e défaite en six matches des Bucks, tandis que les Nuggets ont gagné sans Jokic, Murray, Valanciunas, Braun ni Watson.

A l’extérieur, les Pelicans ont renversé les Grizzlies en deuxième mi-temps pour venir s’imposer 133-127. Saddiq Bey a été décisif avec 36 points, dont 19 dans le quatrième quart-temps, pour valider ce comeback. Trey Murphy III a ajouté 32 points, tandis que Zion Williamson a compilé 24 points et 11 rebonds. Pour répondre à Jaren Jackson Jr. (26 points, 12 rebonds) et Jock Landale (24 points, 11 rebonds), les Pelicans ont fait la différence dans la dernière minute avec un “and-1” de Williamson, enchaîné d’un 3-points de Bey.

Après quatre victoires de rang, les Blazers tombent à domicile face aux Raptors. Les coéquipiers de Sandro Mamukelashvili (22 points) ont eu la main pendant toute la rencontre, profitant notamment de l’absence de Deni Avdija. Face à Jrue Holiday et Shaedon Sharpe, 21 points chacun, Brandon Ingram apporte 20 points et Toronto enchaîne une troisième victoire consécutive.

Brooklyn – Boston
OKC – Indiana
Cleveland – Sacramento
Detroit – Houston
Atlanta – Phoenix

Milwaukee – Denver : 100-102

Memphis – New Orleans : 127-133

Memphis Grizzlies / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 32 7/18 2/8 10/11 2 10 12 3 4 1 2 4 1 26 32
Jock Landale 32 11/18 2/5 0/0 6 5 11 2 2 1 2 1 -3 24 30
Cam Spencer 28 7/9 4/6 3/4 0 5 5 11 4 0 2 1 -2 21 33
Cedric Coward 28 5/11 3/7 0/0 0 3 3 4 1 0 0 1 -2 13 15
Jaylen Wells 25 4/7 1/3 2/3 2 1 3 3 2 1 5 0 3 11 9
GG Jackson 23 6/10 3/4 0/0 1 3 4 1 5 0 2 1 -3 15 15
Javon Small 9 2/2 1/1 2/2 0 0 0 2 1 0 1 0 -4 7 8
Vince Williams Jr. 20 2/7 2/6 0/0 1 1 2 4 1 0 2 0 -4 6 5
Kentavious Caldwell-Pope 23 1/9 0/6 2/2 0 3 3 3 1 0 0 0 -8 4 2
John Konchar 20 0/1 0/1 0/0 2 2 4 1 2 1 3 2 -8 0 4
Total 45/92 18/47 19/22 14 33 47 34 23 4 19 10 127
New Orleans Pelicans / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 32 13/20 6/9 4/4 3 1 4 4 2 1 0 0 5 36 38
Trey Murphy III 36 9/15 2/7 12/12 0 3 3 3 1 3 1 0 6 32 34
Zion Williamson 33 9/17 0/0 6/11 3 8 11 4 1 2 1 1 12 24 28
Derik Queen 27 2/8 0/0 4/4 3 6 9 5 3 3 4 0 7 8 15
Herbert Jones 25 0/3 0/3 0/0 0 0 0 5 3 2 2 2 1 0 4
Jeremiah Fears 23 4/10 2/4 2/2 0 2 2 4 2 1 0 1 5 12 14
Yves Missi 21 4/9 0/0 0/0 4 4 8 0 2 0 1 0 -1 8 10
Jordan Poole 12 2/8 2/7 0/0 0 4 4 2 1 0 1 0 5 6 5
Karlo Matkovic 15 2/4 1/3 0/0 3 3 6 1 3 1 0 0 -6 5 11
Micah Peavy 16 1/5 0/3 0/0 2 0 2 0 2 1 0 0 -4 2 1
Total 46/99 13/36 28/33 18 31 49 28 20 14 10 4 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Toronto : 98-110

Portland Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 32 10/23 1/6 0/0 0 7 7 4 1 1 3 0 -8 21 17
Jrue Holiday 22 9/14 3/6 0/0 0 1 1 7 0 0 1 0 -5 21 23
Toumani Camara 37 5/12 4/8 2/2 2 4 6 2 0 1 1 1 -8 16 18
Donovan Clingan 29 6/14 1/4 0/0 8 8 16 2 3 3 0 0 0 13 26
Sidy Cissoko 33 1/6 0/4 1/2 1 2 3 1 4 0 1 1 -8 3 1
Caleb Love 29 4/9 3/6 0/0 2 2 4 3 0 0 3 0 -1 11 10
Jerami Grant 26 2/8 0/5 4/6 0 2 2 2 1 1 3 1 0 8 3
Javonte Cooke 9 2/5 1/4 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 -3 5 5
Rayan Rupert 16 0/5 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -14 0 -3
Hansen Yang 7 0/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 -13 0 0
Total 39/98 13/45 7/10 14 31 45 22 11 7 13 3 98
Toronto Raptors / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Sandro Mamukelashvili 35 9/15 3/6 1/2 2 4 6 4 3 1 2 0 25 22 24
Immanuel Quickley 34 9/15 2/4 0/0 0 8 8 7 1 2 1 0 9 20 30
Brandon Ingram 35 7/15 1/5 5/7 2 5 7 3 1 2 2 1 11 20 21
Scottie Barnes 35 6/15 0/2 3/4 2 7 9 4 2 0 4 6 9 15 20
RJ Barrett 21 4/9 0/5 2/4 1 5 6 3 3 0 2 1 -6 10 11
Ochai Agbaji 22 5/8 0/3 0/0 2 2 4 1 2 1 1 1 3 10 13
Gradey Dick 24 4/5 2/2 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 10 10 11
Jamison Battle 10 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 2
Jonathan Mogbo 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 -5 0 -2
Jamal Shead 20 0/1 0/1 0/0 0 3 3 5 2 1 0 0 2 0 8
Total 45/85 9/29 11/17 10 36 46 28 17 7 16 9 110

Par la rédaction
