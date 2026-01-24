Les Suns plient face aux Hawks et s’inquiètent pour Devin Booker

Pour boucler leur “road-trip” de six matchs à l’Ouest, les Suns réalisaient un dernier arrêt à Atlanta pour défier les Hawks et tenter d’enchaîner un quatrième succès de rang. La rencontre s’ouvre par un échange de tirs à 3-points et aucune des deux équipes n’arrive à distancer l’autre.

Au terme de ce premier acte, Grayson Allen (16 points, 4 interceptions) enchaîne un tir primé avec deux paniers dans la raquette dont un au buzzer pour donner quatre points d’avance à Phoenix (31-27). Atlanta compte sur Luke Kennard pour immédiatement revenir au score. L’arrière décoche une flèche longue distance puis il trouve Onyeka Okongwu (25 points, 5 rebonds, 5 passes). Débute alors un bref échange de coups entre les deux équipes et les Hawks finissent par tirer leur épingle du jeu avec un 11-2 pour prendre huit longueurs d’avance.

Ce “run” est interrompu par un panier primé de Dillon Brooks tandis que Devin Booker (31 points, 4 rebonds, 3 passes) ajoute un tir lointain pour ramener les deux équipes à égalité. Toujours derrière l’arc, la star de Phoenix donne ensuite l’avantage aux visiteurs (57-56). Cependant, ce sont les locaux qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires grâce à un CJ McCollum (21 points, 9/15 au tir) auteur de 16 points en première mi-temps dont 14 dans le deuxième acte (64-59).

Devin Booker brille avant de se blesser

Après la pause, Onyeka Okongwu et Nickeil Alexander-Walker s’illustrent derrière l’arc et les hommes de Quin Snyder prennent onze points d’avance, ce qui est le plus gros écart du match (70-59). Néanmoins, les Hawks n’arrivent pas à enchaîner à cause de leurs nombreuses pertes de balle. Des errances offensives dont profite Phoenix pour revenir au score. Devin Booker donne l’avantage à son équipe avec un panier à mi-distance puis il creuse l’écart avec deux paniers en contre-attaque (91-84).

Cependant, le tournant de la rencontre intervient avant le début du quatrième quart-temps. Alors que les Suns partent se replacer en attaque après un panier manqué de CJ McCollum, Devin Booker marche malencontreusement sur le pied d’Onyeka Okongwu et sa cheville tourne. Le quadruple All-Star est contraint de quitter ses coéquipiers et ne reviendra pas.

Sans son maître à jouer, l’attaque des Suns est à la peine à l’image de ce 5/20 au tir dans le dernier quart-temps. Atlanta revient à égalité puis prend l’avantage par l’intermédiaire de Jalen Johnson (23 points, 18 rebonds, 9 passes). Les Hawks s’imposent ainsi 110-103 pour enchaîner un deuxième succès consécutif et ils mettent fin à la série de trois succès de rang des Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks s’en sortent malgré les pertes de balle. Dans le troisième quart-temps, les Hawks ont vu leur avance fondre comme neige au soleil à cause de leurs nombreux ballons perdus. Les hommes de Quin Snyder en ont perdu neuf sur ce seul troisième acte pour un total de 21 sur la partie, ce qui a permis à Phoenix d’abord de revenir au score puis de prendre l’avantage. Un souci que les Hawks ont corrigé en fin de rencontre et ils ont pu compter sur un Jalen Johnson tout proche d’un nouveau triple-double avec 23 points, 18 rebonds et 9 passes pour s’imposer.

– Double peine pour les Suns. Soirée à oublier pour Phoenix. En première mi-temps, c’est Jalen Green qui doit quitter les siens à cause d’un nouveau pépin aux ischio-jambiers. Puis dans le troisième quart-temps, il est imité par Devin Booker, touché à la cheville. Cette blessure est plus problématique pour l’équipe de Jordan Ott puisque l’arrière marchait sur l’eau et affichait déjà 31 points avant d’entrer dans le dernier acte.

– Phoenix craque en fin de match. Sans Devin Booker, l’attaque de Phoenix a pris du plomb dans l’aile. Les Suns ont totalement raté leur quatrième quart-temps avec un 5/20 au tir pour boucler la rencontre. Une maladresse incarnée par un Dillon Brooks qui finit la partie avec un 4/18 et un enchaînement de quatre tirs ratés dans le dernier acte qui a sonné le glas de son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.