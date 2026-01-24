Cette fois, les Rockets ne craquent pas face aux Pistons

Le ton de la rencontre est donné dès les premiers instants : ce sera dur, les défenses vont parler et les batailles à l’intérieur seront rudes. Les Rockets ont déjà un peu goûté à ce parfum la veille à Philadelphie et ils prennent les commandes (20-28). Surtout que Kevin Durant est toujours en forme avec ses paniers primés. L’écart monte à plus de dix points et ce sont les seconds rôles de Detroit qui sonnent la révolte.

Ron Holland II et Jaden Ivey permettent aux Pistons de se réveiller et de raccrocher les wagons avant la pause (52-52). Sauf que Kevin Durant est encore dans un grand soir et, deux fois de suite, il punit Jalen Duren à 3-pts, avec des tirs sur la tête du pivot de Detroit. L’attaque des locaux est en panne, entre maladresse et ballons perdus, et les Rockets en profitent. Une nouvelle fois, il faut attendre les remplaçants pour que les troupes de JB Bickerstaff secouent un peu les Texans (72-86).

Ça se confirme en début de dernier acte avec un 11-1 des Pistons. Le public hausse la voix et tout s’anime, notamment parce qu’Alperen Sengun réussit un poster. Malgré ce coup de chaud, les joueurs d’Ime Udoka gardent la main sur la rencontre et finissent par s’imposer, assez logiquement, 104-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à l’ancienne. Avec seulement 16 paniers primés réussis, on a surtout assisté à une bataille à l’intérieur ou à mi-distance. Cette rencontre avait des accents de match à l’ancienne, avec des duels physiques près du cercle, des contres (11 dont trois pour le seul Clint Capela), des fautes et beaucoup de mains qui traînent et frappent sur les ballons et les bras.

– Cade Cunningham est passé à côté. Pour déstabiliser les Rockets en dernier quart-temps, il avait fallu la vitesse de Tyrese Maxey jeudi soir. Là, les Pistons n’ont pas pu compter sur leur leader, assez transparent avec 12 points et 8 passes. Il n’a shooté qu’à 5/13, avec aucun tir à 3-pts, et a perdu 6 ballons. Jamais il n’a pesé sur la rencontre, au contraire de ses remplaçants, Ronald Holland II et Jaden Ivey qui, eux, ont apporté points et énergie.

– La réaction d’Alperen Sengun. Auteur d’un match plus que moyen contre les Sixers – son plus mauvais de la saison avait-il dit -, le Turc a retrouvé des couleurs à Detroit. Certes gêné par la dimension physique de ses adversaires et peu présent au rebond (une seule prise…), il a au moins inscrit 19 points pour seconder un Kevin Durant impeccable avec ses 32 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.