Avec Joel Embiid en triple-double, Tyrese Maxey fait plier les Rockets

Le début de rencontre est marqué par le faux rythme imprimé par les deux équipes. Ça bouge, ça shoote, ça s’échange les paniers, mais au fond, la partie ne décolle pas vraiment (32-34). Ce sont les Sixers qui décident, les premiers, d’appuyer sur l’accélérateur. Joel Embiid fait le travail en défense et permet de lancer les courses de ses coéquipiers. En face, Kevin Durant et Amen Thompson assurent les affaires courantes. Néanmoins, c’est Philadelphie qui termine le mieux cette première période, avec un 8-0 et notamment un poster de Tyrese Maxey sur Jabari Smith Jr. (68-61).

Au retour des vestiaires, ça défend plus fort, avec beaucoup de contacts, de mains qui traînent. Paul George marque au buzzer du troisième quart-temps pour garder les siens devant à l’entame du dernier quart-temps (90-88). Mais les Rockets font l’effort avec Reed Sheppard qui frappe d’abord deux fois de suite à 3-pts, dont une avec la faute. Houston a le vent dans le dos et passe un 12-0. Sheppard ajoute ensuite un nouveau panier primé.

La victoire semble se diriger vers les hommes d’Ime Udoka mais Tyrese Maxey jette ses dernières forces dans la bataille. Il enchaîne les layups pour remettre Philly dans la course. Tari Eason enfonce le clou, pense-t-on, avec deux tirs primés mais Maxey a encore de la ressource et les Sixers défendent bien lors des dernières secondes. On part en prolongation (115-115). Ces cinq minutes supplémentaires sont parfaitement négociées par les troupes de Nick Nurse, tandis que les Texans perdent des ballons et sont maladroits. Victoire donc 128-122 des locaux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étincelle Tyrese Maxey. Il ne faisait pas un gros match jusqu’aux dernières minutes. Mais le All-Star a illuminé le « money time » de son talent et de sa vitesse, en découpant la défense de Houston, incapable de lui couper l’accès au cercle. Il inscrit 11 points dans le dernier quart-temps, puis 6 en prolongation, pour finir avec 36 points et 10 passes. Si un homme a changé la rencontre, c’est lui.

– Joel Embiid à la Wilt Chamberlain. Le MVP 2023 est plutôt pas mal dans ce rôle de pilier défensif, comme pouvait l’être l’homme aux 100 points en fin de carrière, aux Lakers. Il est toujours capable de mettre des points, mais il a surtout fait sentir sa présence en défense, en gênant les pénétrations adverses, notamment dans le « money time », et en servant de rampe de lancement une fois le rebond sécurisé. Le pivot compile 32 points, 15 rebonds et 10 passes dans cette partie où il a été très, très précieux.

– Kevin Durant avait besoin d’un peu plus d’aide en attaque. L’ailier a été superbe avec ses 36 points, même s’il a aussi perdu 8 ballons et manqué deux tirs primés (abordables) de suite en prolongation. Néanmoins, il a été bien seul pour alimenter la marque. Tari Eason et Reed Sheppard ont inscrit des paniers en dernier acte, mais ont été globalement maladroits. Et que dire de Jabari Smith Jr. ? 13 points à 5/15 au shoot dont 1/10 à 3-pts… Durant a parfois laissé filer un bon tir pour le servir, en vain. Alperen Sengun n’a pas beaucoup plus aidé, bloqué dans son duel physique avec Embiid. Le Turc ne donne que 13 points à 5/14 au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.