La surprise du chef : les Pacers s’imposent à Oklahoma City !

Après trois défaites de rang, les Pacers s’offrent une belle respiration en s’imposant 117-114 sur le parquet du Thunder, malgré les 47 points de Shai Gilgeous-Alexander. C’est la 9e défaite des champions NBA, qui ne peuvent plus battre le record de victoires sur une saison.

Sans complexe, Indiana surprend d’entrée puisque Rick Carlisle opte pour un small ball audacieux, sans pivot. Pascal Siakam débute au poste 5, entouré de Jarace Walker, Aaron Nesmith, Johnny Furphy et Andrew Nembhard. Une formule gagnante puisqu’ils signent un 7 sur 9 aux tirs pour débuter la rencontre avec un Nembhard déchaîné. SGA fait du SGA et Chet Holmgren rayonne dans la peinture, mais ça défend peu, et les Pacers mènent 39-28 après douze minutes.

Andrew Nembhard continue sur son rythme d’enfer et son tir à 3 points donne jusqu’à 17 points d’avance aux Pacers (47-30). C’est bien simple, le meneur des Pacers est déchaîné ! Ousmane Dieng stoppe l’hémorragie et Cason Wallace sonne la révolte. On retrouve par moments la défense étouffante d’OKC, et Isaiah Joe est là pour bâcher Furphy. Le Thunder grignote son retard et à la pause, il n’y a plus que cinq points d’écart (58-53).

SGA sort le très grand jeu

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement côté Indiana, mais le Thunder ne parvient pas à reprendre la main. A chaque tentative de rapproché, Pascal Siakam ou Aaron Nesmith se chargent de redonner de l’air (68-60). Surtout, Jarace Walker se montre de plus en plus agressif : tirs extérieurs, pénétrations, défense active.

Alors que Gilgeous-Alexander joue comme un MVP, Walker lui répond (82-71). La bonne rentrée de Dieng permet à Holmgren de ramener le Thunder à une unité (86-85), mais Micah Potter préserve l’essentiel avant d’attaquer la dernière ligne droite (89-85).

Shai Gilgeous-Alexander enchaîne les exploits individuels, mais Nembhard et Walker restent sur leur nuage. Les deux se relaient en attaque pour redonner 11 points d’avance (102-91). Il reste alors cinq minutes à jouer. Moment choisi par SGA pour taper du point sur la table. La salle est en fusion, et son MVP inscrit 9 points dans les deux dernières minutes, dont un and-one et deux lay-ups consécutifs pour revenir à 115–114. À 10 secondes de la fin, le Thunder est contraint de faire faute. Jarace Walker réussit 4 lancers-francs sans trembler. Le Thunder a une dernière possession pour égaliser, mais Joe se loupe, et Indiana crée l’exploit de la soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder diminué. Même si les Pacers ont leur lot d’absents, avec évidemment Tyrese Haliburton, mais aussi Bennedict Mathurin et Obi Toppin, le Thunder était plutôt affaibli puisque Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Aaron Wiggins et Ajay Mitchell manquaient à l’appel.

– Record pour Walker. Parfois, on se demande si ce n’est pas le jumeau de Cason Wallace… Auteur de 26 points, son record en carrière, Jarace Walker apporte du punch et lorsque l’attaque stagne, on peut compter sur lui pour casser les lignes par son agressivité. Dans les dernière secondes, son sang froid a fait du bien.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.