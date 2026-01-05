Retours perdants pour Aaron Gordon et Christian Braun

David Adelman s’était réjoui des efforts de ses joueurs à Cleveland. Les Cavaliers ont volé – ce fut le mot de Kenny Atkinson – la victoire à une méritante formation de Denver, totalement décimée. Le coach pouvait donc espérer beaucoup de la rencontre à Brooklyn, un adversaire plus faible, avec en plus les retours de Christian Braun et Aaron Gordon. C’est raté !

« Notre énergie était terne, gênante, pour commencer la partie. On a repris le dessus ensuite, mais le match était alors hors de contrôle », constate le technicien de Denver. « Les Nets avaient pris confiance, mettaient des shoots à 3-pts. On ne peut pas arriver avec une approche aussi peu professionnelle. On s’est mis dans cette situation. On est en NBA : tout le monde peut être chaud. »

Pour le dire encore plus vite, David Adelman résume : « En fin de compte, on n’était pas prêt à jouer. » « Ce n’était pas nous dans ce match », ajoute-t-il, pour trancher encore davantage avec la prestation de vendredi soir dans l’Ohio.

Gordon solide, Braun dans le dur

Les retours d’Aaron Gordon et Christian Braun passent donc au second plan. Le premier a compilé 20 points et 6 rebonds en sortie de banc, le second seulement trois points, comme titulaire.

« Je dois faire attention avec eux. Ils sont de retour et il y a eu des moments où ils avaient l’air bien, d’autres où ils ont semblé très fatigués. Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas joué. Il y a du bon et du moins bon », analyse David Adelman, qui doit aussi surveiller le temps de jeu de Jamal Murray, très sollicité dernièrement, avant le match de lundi soir, à Philadelphie.

Si Aaron Gordon, pas utilisé au poste de pivot par son coach, encore prudent sur le plan physique, a réussi une bonne prestation, plus de six semaines après son dernier match, Christian Braun a lui davantage été dans le dur, trois semaines après.

« Mon état d’esprit, c’était d’y aller et d’aider mes coéquipiers. Tant que je suis là, je dois m’assurer d’apporter à mon équipe, de faire les bonnes choses, de jouer correctement », explique l’arrière. « J’ai le sentiment d’avoir joué de la bonne manière dans cette rencontre. On était nul. On n’a pas été vraiment bon donc je n’ai pas été très bon non plus. »