Les Nuggets décimés, Jamal Murray passe en première ligne

Christian Braun, Aaron Gordon, Cam Johnson et Nikola Jokic. C’est dans cet ordre que quatre des cinq titulaires des Nuggets ont rejoint l’infirmerie depuis la mi-novembre. À Denver, il ne reste donc plus que Jamal Murray en tenue pour tenir le choc, en attendant les retours des uns et des autres, d’ici la fin du mois de janvier.

« Je vais juste devoir être agressif, avec peut-être un peu plus de liberté balle en main également » détaillait-il d’ailleurs auprès de The Athletic, concernant ses responsabilités nouvelles en l’absence de Nikola Jokic. « L’adversaire sait à quoi s’attendre avec moi, donc il me faut simplement rester constant par rapport à ça. La priorité, c’est de gagner, mais il faut que je garde le pied sur l’accélérateur, non seulement pour contrarier l’adversaire, mais aussi pour mon équipe, de manière à savoir ce qui va venir de moi. On peut construire cette alchimie au cours des prochaines semaines, afin d’être prêts pour les playoffs. »

Étrangement, le « dernier joueur debout » chez les Nuggets se nomme donc Jamal Murray, habitué à rater entre 10 et 25 matches par saison depuis environ cinq ans. Mais son corps est, semble-t-il, plus solide que jamais.

L’été qui change tout

Il faut dire que, contrairement à 2024 par exemple, une année olympique pour Team Canada, Jamal Murray a pu bénéficier d’une intersaison pleine pour « décompresser » et « se remettre en forme ». Expliquant sans doute pourquoi il a pu attaquer si fort la saison, sans réel pépin physique.

« Cet été, le fait d’avoir vraiment terminé la saison, c’était un sentiment incroyable » confirmait-il en octobre, toujours chez The Athletic. « J’ai pu ne rien faire pendant une semaine, pareil pour la deuxième, et je me suis simplement entretenu ensuite, sans vraiment jouer au basket. […] J’ai pu revenir en étant plus frais et avec un nouvel état d’esprit. J’étais dans de bien meilleures dispositions. Mon corps allait déjà bien, mais je me sentais déjà revigoré. J’ai eu la chance de décompresser et de revenir avec un bon état d’esprit, au lieu de me dire : ‘Oh, il ne me reste que deux semaines de repos’. C’était bien et ne pas avoir de stress ni de basket à jouer, c’était sans doute le meilleur aspect de la chose. »

Lancé vers son premier All-Star Game, à bientôt 29 ans, Jamal Murray propose actuellement les meilleurs chiffres de sa carrière : 25.4 points, 6.9 passes et 4.5 rebonds de moyenne. Avec tous ses blessés, Denver aura maintenant grand besoin qu’il conserve un tel niveau de jeu – et sur toute la durée d’un match… – pour rester dans le Top 6 de l’Ouest.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 33 35:18 48.0 45.5 89.0 0.4 4.2 4.5 6.9 1.5 1.0 2.2 0.3 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.