Nikola Jokic rejoint l’infirmerie mais évite le pire

La presse serbe avait raison : Nikola Jokic ne souffre pas d’une grave blessure au genou. Touché face au Heat, le pivot des Nuggets s’en tire avec une hyperextension des ligaments du genou gauche.

Il n’y a donc ni lésion des ligaments, ni déchirure d’un ménisque, mais il en est quitte pour au moins quatre semaines d’absence, selon le staff des Nuggets. Ce qui pourrait d’ailleurs l’empêcher d’atteindre le cap des 65 matches, nécessaires pour concourir pour les trophées de fin de saison.

Cela reste un énorme coup dur pour Denver qui s’apprête à disputer une quinzaine de matches sans son leader, alors même que Aaron Gordon, Cam Johnson ou encore Christian Braun sont déjà blessés. Il va donc falloir faire le dos rond pour les Nuggets, et surtout trouver des forces vives pour compenser, en partie, son apport.

Arrivé cet été, Jonas Valanciunas va être mis à contribution, et il faut s’attendre à ce que DaRon Holmes II et Zeke Nnaji récupèrent du temps de jeu.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 32 34:34 60.5 43.5 85.3 3.0 9.1 12.2 11.0 2.8 1.4 3.5 0.8 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.